Об этом Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что "Северный поток-2" обсуждали и во время встречи с Меркель. Однако никакой конкретики относительно экономических гарантий он не услышал.
К теме Зеленский во время встречи с Меркель не понял, кто даст Украине гарантии по газу
Пока – это общие фразы, – Зеленский
Мы обсуждали с госпожой канцлер вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. Пока, считаю, это очень общие фразы. Завтра действительно важная встреча: будут встречаться три министра энергетики США, Украины и Германии. Может, там появятся более конкретные фразы,
– сказал президент Украины.
Еще одним вопросом на встрече министров станет зеленая энергетика. Однако, отметил Зеленский, на этот переход Украине понадобится много денег и времени.
Меркель говорит, что Германия будет настаивать на продлении контракта
Отметим, что Меркель после встречи с Зеленским заявила, что Германия будет настаивать на продлении контракта о транзите российского газа через Украину. Действие соглашения заканчивается в 2024 году. Также она ранее об этом сообщила и главе Кремля Владимиру Путину. С главой государства-агрессора Меркель встречалась 20 августа в Москве.
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Главное о последних событиях по "Северному потоку-2"
- В июле 2021 года США и Германия подписали договор по "Северному потоку-2". Германия обязалась инициировать санкции против России, если та будет использовать газ как оружие.
- Президент Джо Байден заявил, что проект остановить невозможно, ведь он уже почти завершен.
- МИД Украины направил ноту после подписания договора в Брюссель и Вашингтон.
- Между тем, 22 августа в водах Дании завершили строительство трубопроекта.