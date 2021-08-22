Об этом Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что "Северный поток-2" обсуждали и во время встречи с Меркель. Однако никакой конкретики относительно экономических гарантий он не услышал.

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Пока – это общие фразы, – Зеленский

Мы обсуждали с госпожой канцлер вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года. Пока, считаю, это очень общие фразы. Завтра действительно важная встреча: будут встречаться три министра энергетики США, Украины и Германии. Может, там появятся более конкретные фразы,

– сказал президент Украины.

Еще одним вопросом на встрече министров станет зеленая энергетика. Однако, отметил Зеленский, на этот переход Украине понадобится много денег и времени.

Меркель говорит, что Германия будет настаивать на продлении контракта

Отметим, что Меркель после встречи с Зеленским заявила, что Германия будет настаивать на продлении контракта о транзите российского газа через Украину. Действие соглашения заканчивается в 2024 году. Также она ранее об этом сообщила и главе Кремля Владимиру Путину. С главой государства-агрессора Меркель встречалась 20 августа в Москве.

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