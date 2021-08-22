Таким образом украинский президент поблагодарил Меркель за "твердую поддержку Украины в ключевых вопросах". В знак признательности он вручил ей государственную награду.

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Зеленский вручил Меркель награду

По словам Зеленского, в сентябре 2021 года в Германии выберут нового канцлера. Впрочем, Меркель "останется активным участником политической жизни Германии и Европы".

Справка. "Орден Свободы" – это государственная награда, которой отмечают людей за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины. Речь идет о реформах, развитии демократии и отстаивании прав и свобод человека. Орден могут получить иностранцы и лица без гражданства.

"В любом статусе и в любое время вы есть и будете желанным гостем в Украине", – отметил президент.

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