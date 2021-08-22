Таким образом украинский президент поблагодарил Меркель за "твердую поддержку Украины в ключевых вопросах". В знак признательности он вручил ей государственную награду.
Актуально Украина все еще надеется получить оружие от Германии, – Зеленский
Зеленский вручил Меркель награду
По словам Зеленского, в сентябре 2021 года в Германии выберут нового канцлера. Впрочем, Меркель "останется активным участником политической жизни Германии и Европы".
"В любом статусе и в любое время вы есть и будете желанным гостем в Украине", – отметил президент.
Визит Меркель в Украину: последние новости
- Детали рабочего визита Ангелы Меркель в Украину согласовали заранее. Ключевой темой приезда стали экономические договоренности и выполнение Минских соглашений.
- Накануне приезда в Украину, Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.
- Уже 22 августа Зеленский обсудил с канцлером Германии газовые вопросы, но так и не понял, кто будет гарантировать экономическую безопасность Украине после 2024 года.