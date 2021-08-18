Ангела Меркель обсудит с президентом Зеленским двусторонние экономические договоренности, а также выполнение минских договоренностей. Об этом Германия сообщила 18 августа.

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Канлерка Германии встретится с Зеленским после переговоров планируют пресконференции

В немецком Бундестаге официально обнародовали дату визита Ангелы Меркель в Украину. Канцлер Германии посетит государство 22 августа – накануне саммита Крымской платформы.

Визит Меркель начнется с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Далее канцлер встретится с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский наградит Ангелу Меркель "Орденом Свободы", который является высшим орденом заслуг в Украине,

– отметила немецкая сторона.

После того Меркель и Зеленский обсудят:

двустороннюю и экономическую политику между Германией и Украиной;

реформы в Украине;

а также выполнение минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

После переговоров планируют совместную пресc-конференцию. Далее Ангела Меркель встретится с премьером Денисом Шмыгалем.

Обратите внимание! Перед визитом в Украину, 20 августа, канцлер Германии встретится с Владимиром Путиным. Для этого она отправится в Москву. Правительство Германии сообщило, что основные темы разговора – Украина и Афганистан. Кстати, Меркель уходит с поста канцлера Германии осенью 2021 года.

Что известно о визите Ангелы Меркель в Украину