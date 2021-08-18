Ангела Меркель обговорить з президентом Зеленським двосторонні економічні домовленості, а також виконання мінських домовленостей. Про це Німеччина повідомила 18 серпня.

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Канлерка Німеччини зустрінеться з Зеленським: після перемовин планують пресконференцію

У німецькому Бундестазі офіційно оприлюднили дату візиту Ангели Меркель в Україну. Канцлерка Німеччини відвідає державу 22 серпня – напередодні саміту Кримської платформи.

Візит Меркель розпочнеться з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Далі канцлерка зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський нагородить Ангелу Меркель "Орденом Свободи", який є найвищим орденом заслуг в Україні,

– відзначила німецька сторона.

Після того Меркель та Зеленський обговорять:

двосторонню та економічну політику між Німеччиною та Україною;

реформи в Україні;

а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після перемовин планують спільну пресконференцію. Далі Ангела Меркель зустрінеться з прем'єром Денисом Шмигалем.

Зверніть увагу! Перед візитом в Україну, 20 серпня, канцлерка Німеччини зустрінеться з Володимиром Путіним. Для цього вона вирушить в Москву. Уряд Німеччини повідомив, що основні теми розмови – Україна та Афганістан. До речі, Меркель йде з посади канцлерки Німеччини восени 2021 року.

Що відомо про візит Ангели Меркель в Україну