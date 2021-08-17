Кулеба пригадав, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою. Про це очільник МЗС розповів у ефірі одного з українських телеканалів.
Зауважте Тут емоції зайві, – Верещук про участь Меркель у Кримській платформі
Україна готова говорити з Росією про деокупацію Криму
Дмитро Кулеба розповів, що офіційне запрошення Росії не надсилалироте зазначив, що Росія з самого початку, коли було публічно оголошено про проведення Кримської платформи, категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з нею.
Ми не проти й готові говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи. Але тема цієї розмови має бути тільки одна – шлях та графік деокупації Криму,
– запевнив очільник МЗС.
Він також розповів, що певне немає жодної країни у світі, у МЗС якої не звернулись би російські дипломати з вимогою не брати участь в саміті Кримської платформи.
До речі, у першому саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть участь 40 країн та організацій. Вони мають ухвалити зокрема й Кримську декларацію. Це документ, який буде відкритий для подальшого приєднання інших держав, якщо вони з якоїсь причини не змогли взяти участі у першому саміті.
Коротко про Кримську платформу
- Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат.
- Він спрямований на збільшення міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим загрозам, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобіганню порушенням прав людини та захисту жертв режиму.
- Головна мета платформи – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.
- Ініціював її створення у 2020 році президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
- Перший саміт Кримської платформи відбудеться в Україні 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.