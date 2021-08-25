Об этом в прямом эфире 24 канала сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что Меркель не сможет усилить санкции против России.
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"Германия, и сама канцлер сделала все возможное, чтобы газопровод состоялся. Надо заметить, что Меркель тоже имеет ограниченные возможности, поскольку ее политика прежде всего зависит от немецкого большого бизнеса, который заинтересован в этом проекте", – сказал Омельченко.
Поддержит ли Германия Украину
По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, не стоит считать, что политика Германии будет полностью на стороне Украины. Потому что в первую очередь, политика Германии стоит на интересах крупного бизнеса.
"И политику проводят даже не в интересах Европы или немецких граждан. Бизнес в Германии имеет тесные контакты с Россией и зависимость от нее", – отметил Омельченко.
Владимир Омельченко о Германии и "Северном потоке-2": смотрите видео
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель: что известно
- Ангела Меркель посетила Украину 22 августа.
- На встрече с украинским президентом она обсудила ситуацию на Донбассе.
- Во время визита Меркель отметила, что "Северный поток-2" – это европейско-российский проект. Однако в Еврокомиссии это отрицали.
- Президент Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы". Так он выразил благодарность за "твердую поддержку Украины в ключевых вопросах".
- Однако Зеленский не понял, даст ли Германия Украине гарантии экономической безопасности.