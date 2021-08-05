Нова загроза та потужна епідемія: яке відкриття схвилювало вчених

Вчені з SAGE (Наукова дорадча група з надзвичайних ситуацій) заявили про новий варіант коронавірусу. Він буде здатний вбивати 1 з 3 пацієнтів і схожий на близькосхідний вірус MERS, який вже спричинив свого часу спалах.

Тоді вірус передався людині від верблюдів. Нова доповідь, опублікована у п'ятницю 30 липня, малює ще більш загрозливу картину, пише Al-Arabiya English.

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Можливість нового спалаху

SAGE стверджує у дослідженні, що у нового та більш смертельного коронавірусу будуть характеристики, схожі з близькосхідним варіантом MERS. Він досі циркулює у регіоні Саудівської Аравії та Перської Затоки.

Стаття є адаптованим перекладом. Посилання на першоджерела вказані у тексті Втім, його новий варіант зможе вбивати 1 з 3 інфікованих, застерігають вчені. З іншого боку – оскільки коронавірус не може бути одночасно смертельним і високозаразним – здатність нового MERS заражати багато людей буде обмеженою.

Хвороба буде менш небезпечною та суворою для людей похилого віку та клінічно вразливих, вважають дослідники.

Обидві категорії – у зоні максимального ризику через пандемію, спричинену SARS-CoV-2. Цей же документ вказує, що позбутися коронавірусів неможливо, бо завжди будуть з'являтися нові його варіанти. Це ставить під великий сумнів стратегію "нульового ковіду", якої дотримується, наприклад, Австралія.

Рекомбінація варіантів між собою

Новий варіант коронавірусу може з'явитися завдяки процесу, відомому як "вірусна рекомбінація". Вчені досліджували "довготривалу еволюцію" вірусу, який спричинив нинішню пандемію. У ньому були розглянуті можливості, коли новий штам COVID-19 викликав більш серйозне захворювання у заданої частини популяції.

Два попередні коронавіруси, SARS та MERS, мали 10% та 35% смертності. Обидва не змогли стати глобальними саме через повільне поширення. Вчені пояснили, що проблеми можуть початися, коли два штами, які визнані небезпечними (а це Альфа, Бета, Гамма і Дельта – 24) об'єднаються з іншими, за якими зараз спостерігають.

З огляду на нинішню ситуацію, ймовірність такого сценарію вчені оцінюють як "реалістичну". Щодо вакцин, британські дослідники розглянули проблему, відому як "антигенний дрейф". Тому Британія продовжує вакцинувати зони ризику.

Антигенний дрейф Різновид точкової генетичної зміни вірусів. Виникає через надмірне накопичення мутацій у генах, які стикаються з антитілами організму. Це призводить до появи нових вірусних частинок, які антитіла вже не можуть знешкодити (бо налаштовані на попередній штам – 24). Дрейф зазвичай відбувається у вірусах грипу

Сценарій, коли "ковід" стає менш небезпечним, перетворившись на застудне захворювання, малоймовірний найближчим часом, але реалістичний у майбутньому, вважають в SAGE.

Минулі епідемії коронавірусів: чим вони схожі на COVID-19

Коронавіруси – широка родина РНК-вірусів, які зазвичай інфікують ссавців та птахів. В людині, вони можуть викликати легкі застудні захворювання верхніх дихальних шляхів, але серйозніші – нижчих дихальних шляхів. Інфекції можуть бути пневмоніями, бронхітом або важким респіраторним синдромом, пише видання Medical Mews Today.

З цієї родини вийшли SARS, який поширився в Азії на початку XXI століття, MERS, що поширився трохи пізніше і COVID-19 зараз. Але наскільки вони однакові і чи можна ці хвороби між собою порівнювати?

SARS

Цей вірус вперше знайшли в Китаї у 2002 році, за даними ВООЗ. Резервуаром стали підковообразні кажани. Мавпи циветти та інші тварини на вологих ринках могли посприяти передачі хвороби до людини.

Першу тривогу підняли лише у лютому 2003, коли від вірусу померло вже 100 людей. 12 березня 2003 року, ВООЗ зробила глобальне оголошення про нову пневмонію, що поширюється серед медиків та пасажирів авіаліній. Тож ВООЗ закликала проводити більш ретельний скринінг в аеропортах.

SARS особливо поширився на Тайвані, в Гонконгу, Канаді, Китаї. 5 липня 2003 року епідемію оголосили контрольованою, відзначалися лише локальні спалахи. Після цього новин про SARS не було. Але ВООЗ все одно заявляє, що новий спалах можливий. Всього заразилися 8439 людей, померло з них 812. Тобто смертність склала 9,6%.

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Два види вірусної рекомбінації/ Графіка Microbe Notes

Спосіб зараження – стандартний для цієї родини вірусів: краплинки, що вилітають з рота після розмови, чхання, кашлю або дихання. Серед головних симптомів – сухий кашель, лихоманка, діарея. Вакцини від SARS(як і від MERS) наразі немає.

MERS

80% випадків цього коронавірусу сталися у 2012 році в Саудівській Аравії, але загалом 27 країн світу повідомляли про випадки зараження MERS-CoV. Дві людини з США те захворіли. Загалом, 2519 людей заразилося, 866 – померло. Тобто смертність склала 35%.

Прямий або непрямий контакт з верблюдами-дромадерами міг сприяти "стрибку" з тварин на людей. Наразі, ця інфекція зустрічається рідко, але поодинокі випадки ще стаються. Заразитися можна тими ж краплями від людини до людини. Особлива група ризику – чоловіки, старші за 60 років. Особливо з супутніми хворобами.

COVID-19

Збудник, з яким ми боремося зараз, дуже схожий на SARS-CoV. Перші випадки були зафіксовані у Вухані, Китай, у грудні 2019 року. Втім, є інформація, що люди хворіли ще у листопаді. 5 січня 2020 року ВООЗ вперше опублікувала новини про спалах пневмонії невідомого походження. 11 березня "ковід" оголосили пандемією.

На сьогодні, спалахи COVID-19 зафіксовані на всіх континентах, включаючи Антарктиду. Після розробки успішних вакцин, вчені взялися за створення перших в історії ліків проти коронавірусної хвороби. Також, це перший вірус з цієї родини, який призвів до глобальної пандемії. Зафіксовано майже 200 млн випадків, з яких понад 4 млн закінчилися смертю. З іншого боку 180 млн людей подолали хворобу.

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Смертність коливається, але за останніми даними, вона від 1,38% до 3,4%. Способи передачі як і в інших подібних вірусів, але є обмежена інформація про інші шляхи. До груп ризику відносяться люди старші 65 років, зі слабким імунітетом та супутніми хворобами.

Іноді COVID-19 може перетворюватися на хронічну хворобу (так званий "довгий ковід" – 24). Його причини вченими ще вивчаються.

Усі три нові коронавіруси, що виникли на початку XXI століття, мають схожі риси. Але й окремі особливості теж! SARS та MERS смертельніший за SARS-CoV-2. Який, своєю чергою, набагато заразніший і забрав набагато більше життів, аніж його побратими. Глобалізація також активно сприяє поширенню коронавірусів.

Коронавіруси були і раніше, викликали застуду. Але в них не було можливості літати міжнародними рейсами і швидко поширюватися світом,

– пояснив NYT спеціаліст з інфекційних хвороб та радник ВООЗ Девід Хейман.