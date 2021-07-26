Протягом першого року пандемії госпіталізації та смерті слідували одна за одною, як ніч слідує за днем, пише видання STAT. Так продовжувалося кілька тижнів. А потім з'явилися вакцини. І хоча вони не можуть запобігти усім інфекціям, вони здатні серйозно знизити ризик потрапити в лікарню або померти. Але далі прийшов дуже заразний варіант Дельта і не всі американці вакциновані.

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Як COVID-19 повернувся в США

Варіант Дельта циркулює в основному серед невакцинованих американців. І це створює нове навантаження на лікарні, підвищуючи показники смертей та госпіталізацій. То як країна бореться з новими спалахами тепер? Відповідь, кажуть експерти, доволі непроста. Повністю їх виключити вакцини поки що не здатні.

Але без них у таких штатах як Невада, Міссурі або Арканзас ситуація була б ще гіршою. Це регіони з дуже низьким відсотком вакцинованих. Як сказав на брифінгу Джей Батлер, заступник директора з інфекційних хвороб в CDC, "це нова фаза пандемії, в якій передача продовжується серед невакцинованого населення".

Без вакцинації, ситуація в США була б набагато гірше / Графіка FOX6 News Milwaukee

Його керівниця, директор CDC Рошель Валенські, назвала період "пандемією невакцинованих". Серед них, вона підкреслила, коронавірус все ще буде збирати статистику по смертях та лікарняним.

Якщо людина отримала лише одну дозу, вона все одно може опинитись в лікарні з важкою формою, бо захист не дуже сильний (вполовину слабший ніж при двох дозах – 24). Ризик зростає, якщо це Дельта або інші високозаразні штами. Захворюваність в США останнім часом зросла удвічі. Причини треба розглядати в комплексі: це і Дельта і послаблення обмежень і поновлення комунікації між людьми та подорожей.

Навіть високовакциновані штати, як-от Массачусетс, почали спостерігати зростання випадків.

Американські успіхи Цифри нібито непогані: 80% населення, старшого за 65 років, вакциновано. Загалом по країні – рахуючи від 12 років і старше – дві дози отримало 56,8% жителів. Навіть після одужання рекомендується зробити бодай одну дозу вакцини, оскільки вакцинний імунітет сильніший за природно набутий.

В лікарню потрапляють молоді дорослі, серед яких вакцинне охоплення нижче. Наприклад, у Флориді лише 1 з 4 людей похилого віку госпіталізований з COVID-19. До вакцин це був 1 з 2!

Тепер точно загине менше госпіталізованих, оскільки там багато молоді,

– упевнений епідеміолог з Флориди Джейсон Салем.

Ці дані підтверджує і його колега з Юти Ендрю Павія, дитячий лікар-інфекціоніст. "Найвищі показники зараження – у групі 15-45 років. Не дивно, але показники вищі далі від міст. Там дуже мало вакцинованих", – каже він. Скільки саме смертей станеться наприкінці літа та навесні, поки що не можна передбачити. Багато безсимптомних захворювань або легкої форми ризикують залишитися невиявленими. А таких тепер буде більшість.

Причини відмови від вакцинації у США, головна причина – недовіра / Графіка Hill.TV

Експерти впевнені, що нові спалахи, скоріш за все, залишаться локальними й не становитимуть загрозу для всієї величезної країни. Так, в Арканзасі та Міссурі лікарні знову переповнені, але все одно – заповненість різко падає у порівнянні з минулими місяцями. В Юті, до прикладу, вже не зводять додаткові відділення, як це було взимку.

Вчені ще намагаються зрозуміти, чи не викликає Дельта складнішого перебігу захворювання ніж інші варіанти SARS-CoV-2. Але наразі логіка проста: щоб захиститися від Дельти, треба щепити більше людей.

Розповідь про дві Америки

Попри те, що частина американців святкують ледь не закінчення пандемії, невакцинована частина США з острахом чекає на новий удар. І це робить Америкою знову розділеною.

Деякі штати – Міссурі, Техас, Арканзас, Невада – вже мають серйозні сплески коронавірусної хвороби. У всіх – низькі показники вакцинації. Адміністрація Джо Байдена планує відправити туди додаткові медичні бригади. Варіант Дельта скоро буде домінувати серед всіх випадків COVID-19 в США, наголошують експерти. Вже зараз він складає більш ніж половину всіх заражень.

Крива заражень також почала зростати в Нью-Йорку, де відсоток позитивних тестів останнім часом подвоївся і зараз складає трохи більше ніж 1%. Втім, на загальному рівні, показники падають і залишаються на одному з найнижчих рівнів з початку пандемії.

Поки що головні медичні та епідеміологічні організації, такі як FDA та CDC, упевнені, що додаткова третя доза американцям не потрібна. Втім, активна дискусія з цього приводу все ще триває.

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"Дельта створює багато галасу, але ще рано бити на сполох", – упевнений Білл Ханадж, епідеміолог Школи громадського здоров'я Гарварду. Але поодинокі спалахи у погано вакцинованих районах вже почалися.

Проблема у нерівномірному захисті від коронавірусу в різних частинах Сполучених Штатів. Захід та Північний Схід вакциновані добре, тоді як Південь та Центр – погано.

Відсотки відмови від вакцинації серед республіканців та демократів / Графіка PBS News Hour

"Дві Америки" – так назвав ситуацію головний інфекціоніст Ентоні Фаучі. Вони розділені також і за партійними лініями, бо консерватори відхиляють вакцину набагато частіше демократів.

В округах, що голосували за Байдена, охоплення щепленнями вище ніж в тих хто віддав голос за Трампа. І варіант Дельта добре пристосований користатися таким культурним розривом. Деякі штати, як-то Орегон, можуть отримати подвійну проблему: повернення госпіталізацій з COVID-19 та нові хвилі спеки.

Це може заповнити лікарні під зав'язку, а попереду – холодніші сезони.

У нас не так багато прав на помилку. Якщо відбудеться різке зростання рівня госпіталізацій, то повернемося туди, де були під час останнього спалаху,

– пояснив NYT Брайан О'Роак, з Університету охорони здоров'я Орегону.

Ризики восени

Міссісіпі, штат, де вакцинація на найнижчому рівні, зумів захистити 43% дорослих. Але випадки швидко зростають там, де вакциновано 30% населення і менше. І з приходом осені, коли погода погіршиться і люди проводитимуть більше часу в приміщенні, тенденція погіршиться. І в таких місцях вірус ще буде процвітати.

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Якщо поширеність Дельти в громадах залишиться на високому рівні, то навіть вакциновані будуть в зоні ризику, хоч і без серйозних наслідків. Більш того, можливі нові мутації.

Коли у вас є популяції невакцинованих людей, тоді так, вакцини не можуть у повну силу виконувати свою роботу,

– пояснила Стейсі Вайман, експертка з обчислювальної геноміки в Каліфорнійському Університеті Берклі.

Нинішній вірус поєднує у собі найкраще з усіх інших небезпечних штамів. Громадське здоров'я Англії (це організація – 24) заявили, що Дельта – на 60% заразніший за Альфу (який своєю чергою на 50% заразніший за оригінальний вірус). Досвід Британії підкреслив необхідність вакцинації не просто всіх підряд, а стратегічного підходу.

Британський підхід Туманний Альбіон робив щеплення за віковими групами, починаючи з найстаріших. Винятки для молодих були, але лише для основних працівників за межами медицини. Вразливі групи добре захищені, але молодь сприяє поширенню вірусу. Лондон свідомо пішов на цей крок.

Підлітки отримали своє право на укол лише влітку як у Британії, так і в США. Багато хто все ще чекає своєї другої дози. Але вакцинація 12-17 річних у США може перервати ланцюг інфекцій ефективніше ніж в Британії.

Важливо її отримати, бо Дельта іноді може пробивати захист одного щеплення. Дослідження у журналі Nature показало: лише 10% зразків крові з однією дозою Pfizer та AstraZeneca нейтралізували варіант, тоді як дві дози зробили це у 95%. Astra Zeneca до того ж менш ефективна у захисті проти поширення Дельти ніж Pfizer та Moderna – мРНК-вакцини, які використовують в Америці.

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"Індійський штам" може частково ухилятися від природного імунітету організму, але гірше, ніж це робить Бета (штам з Південної Африки – 24). "Левова частка переваг Дельти – висока здатність передачі", – пояснює доктор Ханадж. Так, випадки хвороби вже вакцинованих – так звані проривні інфекції – вже зафіксовані, бо жодна вакцина не дає 100% захисту. Але є і гарні новини, бо вакцини все одно працюють.

"Імунна відповідь настільки швидка та міцна, що в основному зупиняє інфікування, попри захворювання", – сказала Анджела Расмуссен, вірусологиня з Університету Саскачевану в Канаді.

Вакцина все одно чудово захищає від важкої форми, потрапляння в лікарню і смерті у більшості випадків. І працює проти всіх небезпечних варіантів SARS-CoV-2 (хіба що з різною ефективністю захищаючи від поширення – 24) навіть після першого щеплення. В США наразі близько 60% людей повністю вакциновано, тож ситуація не така страшна як в Африці, Азії та деяких країнах Європи.

І хоча багато людей налаштовано позитивно, це все ще початок боротьби з новими різновидами коронавірусу.