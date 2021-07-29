Інфекція прориву: що це таке і з ким вже сталось

Інфекція прориву – ситуація, коли людина отримує позитивний тест на коронавірус через два тижні після повної вакцинації.

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Так її визначає Центр по контролю та профілактиці захворювань(CDC). Подібний тип зараження теж може як викликати симптоми, так і пройти повністю без них.

Стаття є адаптованим перекладом. Посилання на першоджерела вказані у тексті.

Якщо хтось заразився після повного курсу щеплень, прояви коронавірусу зазвичай м'якші. У США вже сталося кілька таких ситуацій з відомими людьми.

Конгресмен з Флориди Верн Бьюкенен захворів, отримавши дві дози вакцини, пише CNN. В Техасі – шість хворих демократів, у Вашингтоні – працівник Білого Дому та помічник Ненсі Пелозі – спікерки Палати Представників.

Після цього, розважальна журналістка Кетт Садлер повідомила в Instagram про хворобу, після того, як вона доглядала за кимось хворим на COVID-19 (ця людина була без вакцини – 24). Далі шість гравців бейсбольної команди "New York Yankees" отримали позитивний тест.

Після вакцинації можна захворіти, але шанс на це – невеликий / Графіка News Medical

Це другий випадок, коли проривна інфекція сталася у великій спортивній команді. Також декілька було зафіксовано під час Олімпіади в Токіо. В американській делегації захворіла Кара Екер – запасна гімнастка. Вона теж на момент зараження була вакцинована від COVID-19. Баскетболістка Кеті Лоу Самуельсон через це навіть не зможе виступити у Токіо.

Тим часом 17 гостей захворіли на одному весіллі штаті Оклахома. повідомляє NYT. Гучне святкування Дня Незалежності рознесло вірус далі країною, було зафіксовано 256 випадків. В цілому, за даними CDC, в США на 12 липня, 5492 пацієнти захворіли після двох доз. З них померло понад 1000 людей, тоді як вакциновано в США 159 млн людей!

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"Я не чекав, що вакциновані люди рознесуть вірус з такою швидкістю", – зізнався голова ради охорони здоров'я Провінстауна Стів Кацурініс. Місто вже відновило маски та посилило тестування.

Але якщо кількість кейсів збільшується, то й більше вакцинованих людей заражається, пише у своєму блозі Крістен Пантагані, генетик з Медичного коледжу Бейлора. Більш того, коли кількість щеплених зростає, проривні інфекції...також зростають. Зупинити це можна лише завдяки поголовному імунітету, пише Крістен.

Коли вакцини не працюють Можливо, вакцини не можуть повноцінно захищати людей з ослабленим наперед імунітетом, кажуть медичні чиновники. До них відносяться ті, хто пережив пересадку органу, проходить хімієтерапію, перебуває на діалізі або приймає ліки, які пригнічують імунну систему. люди похилого віку теж можуть бути більш вразливими. Нарешті, люди з країн з низьким рівнем вакцинації теж у зоні ризику.

Жодна вакцина не ідеальна

Повідомлення залишається тим самим – якщо ви отримали вакцину, ви добре захищені. Так у коментарі NYT сказала доктор Селін Гаундер, спеціалістка з інфекційних хвороб у госпіталі Белвью. "У вас не буде важкої форми, госпіталізації чи смерті", – упевнена вона. Випадки інфекцій прориву не значать, що вакцини не працюють, додав на брифінгу головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.

Нема такої вакцини, яка б була на 100% ефективною. Ми спостерігаємо багато проривів, бо є ще багато невакцинованих людей

– пояснила доктор Емі Едвардс, заступниця медичного директора з контролю дитячих інфекцій у дитячій лікарні Клівленду.

Кількість інфекцій після повної вакцинації – найменша / Графік Sciensano

Наприклад, з краснухою та паротитом такого не відбувається, бо проти них досі діє обов'язкова масова вакцинація. Обидві хвороби знаходяться на низькій циркуляції. Навіть якщо хтось не проявить імунної відповіді, зустрітися з цими патогенами шанс дуже маленький. "Але з коронавірусом "треба вивести його з обігу, вакцинувати всіх", – каже Едвардс.

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Гарні новини, кажуть експерти, у тому, що кількість проривних інфекцій можна суттєво знизити. Але для цього треба вдатися до ще більших зусиль у громадах по зупинці коронавірусу, особливо під час зростання домінування Дельти. Наразі, 99,5% усіх госпіталізованих з коронавірусною інфекцією в Америці – невакциновані люди.

Наразі є вірогідність, хоч і не доведена повністю, що навіть після вакцинації, хворі можуть передавати вірус іншим людям. Втім, це ще потребує подальшого вивчення. Дехто наполягає на поверненні масок у публічних просторах (зараз, CDC вимагає цього лише від невакцинованих людей). Якщо незахищених людей стане менше, вірус матиме менше простору для заражень та нових мутацій.

Як Дельта прориває захист

Як вже відомо, варіант Дельта відрізняється від інших штамів коронавірусної хвороби. Він більш агресивний, небезпечний та заразний. Спосіб передачі, щоправда, однаковий – вдихання зараженого повітря, зазвичай – всередині будівель. Ранні дані також свідчать, що люди, інфіковані Дельтою, можуть нести в собі в 1000 разів більше вірусу. Вони можуть бути більш заразними на довший час.

Доза вірусу теж має значення. Її потрібно дуже багато, щоб перевантажити імунну систему людини. Передача у громаді посилює цей ризик, оскільки вплив великих доз у великих кількостях зростатиме. Наразі, рівень вакцинації у США завмер на позначці "майже 50% повністю вакцинованих американців".

Небезпека Дельти – у здатності іноді пробивати захист двох доз вакцини / Фото India TV News

Тобто Дельта та інші варіанти ще мають достатньо місця для розповсюдження. "Це як парасолька для гольфу, яка тримає вас сухим. Але якщо станеться ураган, ви все одно змокнете", – пояснила Селін Гаундер. Ураган, у цьому випадку – і є Дельта. Вчені наразі занепокоєні не самими зараженнями – вони очікувані й зазвичай не викликають проблем.

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А от розвиток "довгого коронавірусу" серед малого відсотка вакцинованих – ось це головна проблема. Щоправда, у лабораторних умовах, варіант з Індії показав себе навіть м'якшим, ніж Бета з Південної Африки (він краще тікає від імунної відповіді, наприклад). Чи заразиться людина з двома дозами, залежить від кількості антитіл, а на їх виробництво треба деякий час.

Такої ситуації не уникнути, якщо тільки ви не збираєтесь постійно давати людям підсилювачі,

– пояснив Мішель Нусенцвейг, імунолог з Рокфеллерівського університету Нью-Йорку.