Мертвого українського бійця знайшли на Донеччині: прокуратура назвала версії

Військового без ознак життя знайшли 3 січня. На місце одразу виїхали прокурори, правоохоронці, військові та експерти. Попередню версію загибелі вже оприлюднили, хоча не виключають й інших.

Відомо, що військовий служив за контрактом. Він народився у Нововасилівці Запорізької області у 2001 році.

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Солдат був механіком-водієм медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин. Правоохоронці припускають, що він покінчив життя самогубством. Військовий, найімовірніше, вистрілив в голову з ввіреної йому штатної зброї.

Інші версії

Попри це, не виключаються ще такі версії:

умисне вбивство;

доведення до самогубства;

порушення правил поводження зі зброєю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводяться першочергові слідчі дії.

Останні втрати

В останній день року на Донбасі загинув герой Станіслав Богуславський.

16 грудня від кулі снайпера загинув Станіслав Запорожець. Героєві було 30 років.

Загалом у 2021 році Україна втратила 77 своїх захисників у війні на Донбасі.

Уся редакція 24 каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого.

Текст публікації прокуратури:

3 січня 2022 року Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області.

Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.