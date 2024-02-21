Метінвест спрямував 15 мільйонів гривень на курси тактичної медицини для ЗСУ

З 2022 року навчання тактичній медицині від благодійного фонду PULSE пройшли 25 тисяч військових в Україні. Завдяки фінансовій підтримці донорів, зокрема, Групи Метінвест, тренінги проводяться безплатно.

За час співпраці у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова компанія спрямувала на це майже 15 мільйонів гривень.

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Благодійний фонд PULSE було створено на початку повномасштабного вторгнення з метою порятунку життів військових Сил оборони України. Для цього організація сприяє розвитку тактичної медицини, зокрема, проводить навчання. Метінвест підтримує цю ініціативу й надає PULSE фінансову допомогу.

PULSE на постійній основі співпрацює зі 100 військовими частинами та установами. З 2022 року навчання такмеду пройшли 25 тисяч українських захисників. Організація є авторизованим тренінговим центром Національної асоціації екстрених медичних техніків (США).

Усі кошти йдуть на організацію навчання. Першочергово це дозволяє забезпечити матеріально-технічну базу тренінгів: якісні матеріали для відпрацювання навичок, логістику, оплату послуг інструкторів. Наразі на підтримку важливої справи Метінвест спрямував майже 15 мільйонів гривень,

– розповіли у компанії.

Відеопроєкт "Голоси Такмеду"

Щоб поширити знання з тактичної медицини серед чинних та майбутніх військових та резервістів, PULSE також ініціював відеопроєкт "Голоси Такмеду". У ньому взяли участь українські митці – актори, співаки, ведучі. Кожен та кожна з них озвучили відео про критичні навички та поняття тактичної медицини, щоб порятунок заговорив голосами, які важко не впізнати.



Партнерами проєкту "Голоси Такмеду" виступили Театр на Подолі та Міністерство оборони України / Фото Метінвесту

Під час презентації проєкту, на яку були запрошені партнери фонду, співзасновник PULSE Федір Сердюк наголосив на необхідності системного розвитку тактичної медицини.

Ми працюємо з Міноборони, з кожним видом і родом військ, щоб розбудувати спроможності такмеду. Але навіть застосовуючи всі можливі заходи – навчання, розбудову навчальних центрів, переливання крові тощо – ми не розв'яжемо питання тактичної медицини, якщо не виграємо битву всередині кожної людини. Цей проєкт саме про це,

– наголосив Федір Сердюк.

"Я вдячний всім, хто "дав" нам свої голоси, які впізнають мільйони для того, щоб достукатися не тільки до розуму, а й до сердець українців. Цим проєктом ми кажемо: зробіть тактичну медицину частиною свого життя, пустіть її в свій інформаційний простір", – зазначив він.

Федір Сердюк розповів, що таке тактична медицина: дивіться відео

Серед героїв першої серії відео:

актори Богдан Бенюк, В'ячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саліванчук та Михайло Кукуюк;

ведучі Олена Кравець та Анатолій Анатоліч;

вокаліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

Автори планують в перспективі продовжити зйомки з іншими відомими українцями.