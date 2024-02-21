Метинвест направил 15 миллионов гривен на курсы тактической медицины для ВСУ

С 2022 года обучение тактической медицине от благотворительного фонда PULSE прошли 25 тысяч военных в Украине. Благодаря финансовой поддержке доноров, в частности, Группы Метинвест, тренинги проводятся бесплатно.

За время сотрудничества в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова компания направила на это почти 15 миллионов гривен.

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Благотворительный фонд PULSE был создан в начале полномасштабного вторжения с целью спасения жизней военных Сил обороны Украины. Для этого организация способствует развитию тактической медицины, в частности, проводит учения. Метинвест поддерживает эту инициативу и оказывает PULSE финансовую помощь.

PULSE на постоянной основе сотрудничает со 100 воинскими частями и учреждениями. С 2022 года обучение такмеду прошли 25 тысяч украинских защитников. Организация является авторизованным тренинговым центром Национальной ассоциации экстренных медицинских техников (США).

Все средства идут на организацию обучения. В первую очередь это позволяет обеспечить материально-техническую базу тренингов: качественные материалы для отработки навыков, логистику, оплату услуг инструкторов. На сегодня на поддержку важного дела Метинвест направил почти 15 миллионов гривен,

– рассказали в компании.

Видеопроект "Голоса Такмеда"

Чтобы распространить знания о тактической медицине среди действующих и будущих военных и резервистов, PULSE также инициировал видеопроект "Голоса Такмеда". В нем приняли участие украинские актеры, певцы, ведущие. Каждый и каждая из них озвучили видео о критических навыках и понятиях тактической медицины, чтобы спасение заговорило голосами, которые трудно не узнать.



Партнерами проекта "Голоса Такмеда" выступили Театр на Подоле и Министерство обороны Украины / Фото Метинвеста

Во время презентации проекта, на которую были приглашены партнеры фонда, соучредитель PULSE Федор Сердюк отметил необходимость системного развития тактической медицины.

Мы работаем с Минобороны, с каждым видом и родом войск, чтобы развить способности такмеда. Но даже применяя все возможные меры – обучение, развитие учебных центров, переливания крови и так далее – мы не решим вопрос тактической медицины, если не выиграем битву внутри каждого человека. Этот проект именно об этом,

– подчеркнул Федор Сердюк.

"Я благодарен всем, кто "дал" нам свои голоса, которые узнают миллионы, для того, чтобы достучаться не только до ума, но и до сердец украинцев. Этим проектом мы говорим: сделайте тактическую медицину частью своей жизни, пустите ее в свое информационное пространство", – отметил он.

Федор Сердюк рассказал, что такое тактическая медицина: смотрите видео

Среди героев первой серии видео:

актеры Богдан Бенюк, Вячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саливанчук и Михаил Кукуюк;

ведущие Елена Кравец и Анатолий Анатолич;

вокалист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

Авторы планируют в перспективе продолжить съемки с другими известными украинцами.