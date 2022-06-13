У межах 11 обміну полоненими додому повернулися 70 українців, – Кім

Віталій Кім розповів, що українській владі вдалося провести 11 обмін полоненими. Більшість з тих, хто повернувся додому, – військові.

Деталі про обмін полоненими голова Миколаївської обласної військової адміністрації розповів в ефірі національного телемарафону. Про це повідомляє 24 канал.

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У межах цих обмінів повернули наших загиблих військових. Переважна більшість – це військові (особи, яких обміняли – 24 канал). Хто залучений до обміну не можу сказати, але ця робота ведеться з перших днів,

– розповів Кім.

Зауважимо, раніше голова ОВА казав, що обмін відбувся за формою "4 на 5". Тобто 4 російських полонених, які були в Україні, поміняли на 5 наших громадян.

У межах цього обміну вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Миколаївської області Олега Пилипенка. Він перебував у ворожому полоні понад 2 місяці – з 10 березня.

Україна хоче обміняти бійців Інтернаціонального легіону ЗСУ

Про 11 обмін полоненими наразі не повідомили ні Міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ні Міністерство оборони, ні Служба безпеки України.

Російські окупанти взяли у полон 3 військових-іноземців, які добровільно приїхали в Україну, щоб допомогти нашій армії протистояти російським окупантам. Громадяни Великої Британії 26-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, а також марокканець Саадун Брагім долучилися до Інтернаціонального легіону Збройних Сил України.

Окупаційний "суд" з квазіреспубліки в Донецьку незаконно засудив військових до смертної кари. Мовляв, вони винні у "найманстві та насильницькому захопленні влади групою осіб у воєнний час". У Лондоні та українському Міністерстві закордонних справ обурилися такими діями російських найманців.

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Наразі у сторони захисту є трохи менше ніж місяць, щоб оскаржити це рішення. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що захисників-іноземців вдасться обміняти, адже, згідно з нормами міжнародного права, судити військовополонених не можна.

Нагадаємо, що 8 червня до Києва привезли тіла 58 загиблих українських захисників з Маріуполя. Процес ідентифікації буде довгим, оскільки для розпізнання потрібно провести ДНК-тест.

Загиблих воїнів планують поховати на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", який хочуть звести на схилах Дніпра.

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