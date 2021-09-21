"Ми нарешті його знайшли": вражаюча історія пари, яка всиновила хлопчика

Кирило та Христина Язєви працюють у Міністерстві надзвичайних ситуацій України. Вона – психолог, а він – рятувальник. Пара хотіла мати біологічних дітей, але не могла.

Оскільки мріяли всиновити дитину, тому дійшли до логічного шляху. Вони подарували нове життя для хлопчика, відчувши, що це їхній син.

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"Це було життя на виживання"

В жінки було складне дитинство. Вона залишилася без мами, бо батько раніше пішов. Родина проживала у Житомирі, рік часу взагалі фактично була на вулиці.

"Це було таке життя – на виживання, але ми не мали виходу. Діти, які залишаються без батьківського піклування, без догляду – просто не мають виходу і все, що вони роблять, це можливість вижити", – поділилась Христина Язєва.



Родина Язєвих / Фото з інстаграму героїні

Були такі ситуації, коли доводилося красти їжу, аби вижити – грошей не було, а їсти хотіли. Тоді рідні побачили, що жінку потрібно рятувати, підняли питання щодо опіки, яку над нею взяла тітка.

"За 10 – 11 класи вона мене, скажімо так, витягнула з тієї діри, в яку я потрапила. Вже відтоді, коли навчалася в університеті, я була переконана, що усиновлю дитину", – сказала героїня.

Історія всиновлення

Ідея всиновлення сподобалась і Кирилу Язєву, адже вона є для нього близькою. Чоловік відчуває в собі батьківський потенціал та бажання дати дитині виховання, любов та турботу.

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До того, як пара стала на облік як усиновлювачі, вона переглядала один із сайтів в Житомирі. Там побачили фотографію хлопчика, який дуже їм сподобався. Водночас розглядали й інші варіанти.



Пара одразу відчула, що це їхня дитина / Фото з інстаграму Христини Язєвої

"Одразу відчув, що це наша дитина"

Коли ж у Львові сказали, що діток немає, то почали дзвонити в інші області, і запитуватися, чи там є діти. Тоді і згадали про того хлопчика.

"Коли їхали в дитячий будинок – дуже хвилювалися. Бо не знали, чи зможемо одразу піти на контакт, чи дитина піде на контакт. Останні секунди очікування були найтривожніші – найприємніші, але і найтривожніші", – відзначив Кирило Язєв.

Відчиняються двері в групу і стоїть наше чудо: худенький, зарослий, одяг на ньому висить. Чесно скажу, бо всі мене запитують, коли його побачив, я відразу відчув, що це наша дитина і ми його забираємо,

– розповів чоловік.

Дівчина розповіла, що це справді була любов з першого погляду. Водночас пара переживала, адже чула історії батьків про те, що змогли прийняти дитину не відразу.

Хлопчик полюбляє активний відпочинок: дивіться відео з інстаграму Христини

"В нас відразу було таке відчуття що це наш син, ми його нарешті знайшли. Всі ті страхи, коли ми його побачили, що в нього вади серця, епілепсія, що він відстає в розвитку, попри те, що пише в карточці, ми забираємо його додому", – наголосила Христина Язєва.

Адаптація відбувалась важко

Забрали хлопчика в березні 2021 року, а у квітні – відсвяткували 2 рочки. Жінка розповіла, що адаптація була доволі важкою через нові обставини та людей.

Дитина багато капризувала. Перші 2 місяці в нього були проблеми зі сном. Але вже потім він почав адаптовуватися, істерики почали припинятися. Зараз вони теж є, але батьки думають, що це криза трьох років.

Він сам не ходив, ми його за ручки тримали і вчили ходити. Жодних звуків не видавав, був дуже худенький, очки запалі. Зараз – зовсім інша дитина. Він живий, веселий, бавиться, постійно рухається,

– розповів Кирило Язєв.

За його словами, хлопчик наразі не має великих проблем зі здоров'ям. Сім'я продовжує рухатися вперед і впевнена, що дитина зможе наздогнати своїх однолітків.



День народження Демида / Фото з інстаграму Христини Язєвої

Хлопчика привчають до активного дозвілля

"Ми дуже любимо музеї, замки, водоспади та природу, прогулянки з тваринами. Нам це подобається, тому ми привчаємо Демида до такого дозвілля", – розповіла Христина.

Також родина любить подорожувати. Тому щойно гарна погода – прокинулися на вихідних, скочили в автомобіль і погнали. Зазвичай їдуть туди, де ще не були, аби отримати нові враження: "Тепер в нас є і синуля, який ще ніде не був. Хочеться йому показати все-все".

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Хлопчик вже навчився їздити на біговелі. Дуже любить гойдалки і дитячі майданчики. Він – дуже комунікабельний, йде на контакт з дітьми.



Демид любить кататись на гойдалці / Фото з інстаграму Христини Язєвої

Пара задумується над дівчинкою

Кирило поділився думками Христини про те, що вона дуже хоче дівчинку: "Я думаю, поки вона не заплітатиме косички, то не заспокоїться". Дівчина вважає, що це станеться, коли Демид повністю адаптується.

Досі переглядаю сайти Мінсоцполітики, але тепер приглядаюсь лише до дівчаток. Там є така красива дівчинка… Знову тьохкає від того фото,

– поділилась думками героїня.

Водночас вона вважає, що річ не в кількості, а в якості. Адже можна набрати багато дітей, але не мати ні духовного, ні матеріального ресурсів.

Пара порадила іншим усиновлювачам бути готовими до важких адаптацій і справді любити її. А також – брати дитину не заради себе, а заради неї.

Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення. При потребі, юридичні партнери Фонду надають правову допомогу в процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не замінює функцій держави в процесі усиновлення (удочеріння).