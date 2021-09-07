Родина раніше проживала в Ялті. З Настею – першою усиновленою дитиною – вони зустрілись в інфекційній лікарні під час поїздки з фондом.
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"Я зрозуміла, що цю дитину потрібно рятувати, бо вона навіть не могла говорити. Їй було майже 6 років. Я розуміла, якщо вона потрапить в інтернат, то там над нею будуть знущатися і звідти вона вийде зла", – розповіла мама Ірина.
Настя – перша всиновлена дитина сім'ї Кузьменко / Фото з сімейного архіву
Настя пригадує, що тоді дуже зраділа, адже була вже на шляху переходу в дитячий будинок.
"Я вже їздила в дитячий будинок, мені показували, як живуть там дітки. Тоді в мене з'явився дуже сильний страх. Мені самі лікарі казали, якщо ти туди потрапиш, то про тебе забудуть і ти будеш не потрібна нікому", – поділилась спогадами дівчина.
"Я хотіла, аби вони мене всиновили"
Ірина та Ігор рішення про всиновлення прийняли фактично за годину. Кажуть, це була любов з першого погляду, попри те, що спершу мріяли всиновити немовля.
"Я хотіла, аби ці люди мене всиновили. До мене багато приходили і дивилися, але я хотіла, аби саме вони мене всиновили, вони мені запали у серце", – пояснила Настя.
З Настею подружжя познайомилось в інфекційній лікарні / Фото з сімейного архіву
"Я зрозумів, що вони прийшли за мною"
Після цього родина Кузьменко вирішила всиновити ще двох дітей. "Ми вирішили, що дівчинка буде із Ялти, а хлопчики – із Кременчука", – жартома пригадує батько родини Ігор.
"Я був в дитячому будинку, бачу в коридорі, прямо біля виходу, стоять мама і тато. Я подивився на них і зрозумів, що це за мною. Я вирвався з руки і побіг до них", – розповів син подружжя Ілля.
Батько Ігор з донечкою та двома синами / Фото з сімейного архіву
Втеча з Криму
Родина пригадує, що коли жили в Криму, часто подорожували автівкою – у Севастополь, Бахчисарай. Однак у 2014 році почалась війна, і сім'ї Кузьменко довелось втекти з рідних країв.
"Ми втекли з Криму через рік після війни. Ми всю ніч завантажували машину, коли ми приїхали до кордону, який вже контролювала Росія, вони вивантажили все. Було дуже страшно. Вони ставили питання, і ми всіх попередили, що ми не тікаємо, ми їдемо на певний час в гості до мого дідуся. Пояснювали, що це не переїзд", – поділився Ігор Кузьменко.
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Подружжя втратило все – роботу, житло, друзів, спілкування. У Львові треба було починати все з початку. Однак попри всі складнощі, вони відчували себе вільними.
Коли ми виїхали з Криму, ми почали кричати від радості, що вільні,
– пригадав батько сім'ї.
Сім'я Кузьменко / Фото зі сімейного архіву
"Можливо, саме ваша дитина врятує тисячі життів"
Після переїзду син Микола вступив у військовий коледж. Про це мріє і молодший Ілля. "Коли Коля вступив у військовий коледж, Ілля сидить, ледь не плаче і каже: "А можна я піду замість нього зараз?", – розповіла мама Ірина.
Родина Кузьменко втекла з Криму та живе у Львові / Фото з сімейного архіву
Родина Кузьменко переконана, що одне врятоване життя вартує цілого світу. Ігор та Ірина закликають не боятись і усиновлювати дітей: "Беріть, адже ви не знаєте, хто з цієї дитини виросте далі, можливо, саме вона врятує тисячі. Це важко, але це справді вартує цього".