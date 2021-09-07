Семья ранее проживала в Ялте. С Настей – первым усыновленным ребенком – они встретились в инфекционной больнице во время поездки с фондом.
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"Я поняла, что этого ребенка нужно спасать, потому что она даже не могла говорить. Ей было почти 6 лет. Я понимала, если она попадет в интернат, то там над ней будут издеваться и оттуда она выйдет злой", – рассказала мама Ирина.
Настя – первый усыновленный ребенок семьи Кузьменко / Фото из семейного архива
Настя вспоминает, что тогда очень обрадовалась, ведь была уже на пути перехода в детский дом.
"Я уже ездила в детский дом, мне показывали, как живут там дети. Тогда у меня появился очень сильный страх. Мне сами врачи говорили, если ты туда попадешь, то о тебе забудут, и ты будешь не нужна никому", – поделилась воспоминаниями девушка.
"Я хотела, чтобы они меня усыновили"
Ирина и Игорь решение об усыновлении приняли фактически через час. Говорят, это была любовь с первого взгляда, несмотря на то, что сначала мечтали усыновить младенца.
"Я хотела, чтобы эти люди меня усыновили. Ко мне многие приходили и смотрели, но я хотела, чтобы именно они меня усыновили, они мне запали в сердце", – пояснила Настя.
С Настей супруги познакомились в инфекционной больнице / Фото из семейного архива
"Я понял, что они пришли за мной"
После этого семья Кузьменко решила усыновить еще двоих детей. "Мы решили, что девочка будет из Ялты, а мальчики – из Кременчуга", – шутя вспоминает отец семьи Игорь.
"Я был в детском доме, вижу в коридоре, прямо у выхода, стоят мама и папа. Я посмотрел на них и понял, что это за мной. Я вырвался из руки и побежал к ним", – рассказал сын супругов Илья.
Отец Игорь с дочкой и двумя сыновьями / Фото из семейного архива
Побег из Крыма
Семья вспоминает, что когда жили в Крыму, часто путешествовали на машине – в Севастополь, Бахчисарай. Однако в 2014 году началась война, и семье Кузьменко пришлось бежать из родных краев.
"Мы бежали из Крыма через год после войны. Мы всю ночь загружали машину, когда мы приехали к границе, которую уже контролировала Россия, они выгрузили все. Было очень страшно. Они задавали вопросы, и мы всех предупредили, что мы не убегаем, мы едем на время в гости к моему дедушке. Объясняли, что это не переезд", – поделился Игорь Кузьменко.
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Супруги потеряли все – работу, жилье, друзей, общение. Во Львове надо было начинать все с начала. Однако несмотря на все сложности, они чувствовали себя свободными.
Когда мы выехали из Крыма, мы начали кричать от радости, что свободны,
– вспомнил отец семьи.
Семья Кузьменко / Фото из семейного архива
"Возможно, именно ваш ребенок спасет тысячи жизней"
После переезда сын Николай поступил в военный колледж. Об этом мечтает и младший Илья. "Когда Коля поступил в военный колледж, Илья сидит, чуть не плачет и говорит: "А можно я пойду вместо него сейчас?" – рассказала мама Ирина.
Семья Кузьменко сбежала из Крыма и живет во Львове / Фото из семейного архива
Семья Кузьменко убеждена, что одна спасенная жизнь стоит целого мира. Игорь и Ирина призывают не бояться и усыновлять детей: "Берите, ведь вы не знаете, кто из этого ребенка вырастет дальше, возможно, именно он спасет тысячи. Это сложно, но это действительно стоит того".