Семья ранее проживала в Ялте. С Настей – первым усыновленным ребенком – они встретились в инфекционной больнице во время поездки с фондом.

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"Я поняла, что этого ребенка нужно спасать, потому что она даже не могла говорить. Ей было почти 6 лет. Я понимала, если она попадет в интернат, то там над ней будут издеваться и оттуда она выйдет злой", – рассказала мама Ирина.



Настя – первый усыновленный ребенок семьи Кузьменко / Фото из семейного архива

Настя вспоминает, что тогда очень обрадовалась, ведь была уже на пути перехода в детский дом.

"Я уже ездила в детский дом, мне показывали, как живут там дети. Тогда у меня появился очень сильный страх. Мне сами врачи говорили, если ты туда попадешь, то о тебе забудут, и ты будешь не нужна никому", – поделилась воспоминаниями девушка.

"Я хотела, чтобы они меня усыновили"

Ирина и Игорь решение об усыновлении приняли фактически через час. Говорят, это была любовь с первого взгляда, несмотря на то, что сначала мечтали усыновить младенца.

"Я хотела, чтобы эти люди меня усыновили. Ко мне многие приходили и смотрели, но я хотела, чтобы именно они меня усыновили, они мне запали в сердце", – пояснила Настя.



С Настей супруги познакомились в инфекционной больнице / Фото из семейного архива

"Я понял, что они пришли за мной"

После этого семья Кузьменко решила усыновить еще двоих детей. "Мы решили, что девочка будет из Ялты, а мальчики – из Кременчуга", – шутя вспоминает отец семьи Игорь.

"Я был в детском доме, вижу в коридоре, прямо у выхода, стоят мама и папа. Я посмотрел на них и понял, что это за мной. Я вырвался из руки и побежал к ним", – рассказал сын супругов Илья.



Отец Игорь с дочкой и двумя сыновьями / Фото из семейного архива

Побег из Крыма

Семья вспоминает, что когда жили в Крыму, часто путешествовали на машине – в Севастополь, Бахчисарай. Однако в 2014 году началась война, и семье Кузьменко пришлось бежать из родных краев.

"Мы бежали из Крыма через год после войны. Мы всю ночь загружали машину, когда мы приехали к границе, которую уже контролировала Россия, они выгрузили все. Было очень страшно. Они задавали вопросы, и мы всех предупредили, что мы не убегаем, мы едем на время в гости к моему дедушке. Объясняли, что это не переезд", – поделился Игорь Кузьменко.

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Супруги потеряли все – работу, жилье, друзей, общение. Во Львове надо было начинать все с начала. Однако несмотря на все сложности, они чувствовали себя свободными.

Когда мы выехали из Крыма, мы начали кричать от радости, что свободны,

– вспомнил отец семьи.



Семья Кузьменко / Фото из семейного архива

"Возможно, именно ваш ребенок спасет тысячи жизней"

После переезда сын Николай поступил в военный колледж. Об этом мечтает и младший Илья. "Когда Коля поступил в военный колледж, Илья сидит, чуть не плачет и говорит: "А можно я пойду вместо него сейчас?" – рассказала мама Ирина.



Семья Кузьменко сбежала из Крыма и живет во Львове / Фото из семейного архива

Семья Кузьменко убеждена, что одна спасенная жизнь стоит целого мира. Игорь и Ирина призывают не бояться и усыновлять детей: "Берите, ведь вы не знаете, кто из этого ребенка вырастет дальше, возможно, именно он спасет тысячи. Это сложно, но это действительно стоит того".

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или, позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.



Благотворительный фонд "Рідні" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления. При необходимости, юридические партнеры фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).