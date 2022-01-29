"Ми не могли навіть уявити": моряки розповіли нові деталі захоплення кораблів Росією у 2018 році

Кораблі українських Військово-морських сил "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу” пройшли капітальний ремонт і знову в строю. Ці судна ще у 2018 році Росія захопила під час нападу на моряків у Керченській протоці.

Тоді російські кораблі таранили український буксир, а катер "Бердянськ" був обстріляний з 30-міліметрової гармати. У підсумку у полоні опинилися плавзасоби та 24 українські моряки.

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Під час окупації Криму Юрій Будзило служив на півострові, командував торпедоловом "Херсон". Разом з командою не зрадив присязі і вже на материковій Україні перейшов служити на буксир "Яни Капу".

Коли у 2018 році вийшли у похід – знали, що мають пройти під Керченським мостом.

Нас попереджали, що може бути всяке. Однак про те, що дійде до стрілянини – ми не могли навіть уявити,

– сказав екскомандир рейдового буксира "Яни Капу" Будзило.

Цинічний обстріл кораблів

Російський полон для Юрія Будзила минув не безслідно. Він має проблеми зі здоров'ям, про які не дуже хоче говорити. У нього інвалідність 2 групи і він вже не може керувати кораблем.

Росія Керченську протоку тоді перекрила суховантажем. У небо піднялись бойові літаки СУ-25 та гелікоптери Ка-52. В море вийшла флотилія ФСБ – за даними Генпрокуратури, 11 кораблів і майже 400 бійців особового складу.

Погоня за українськими кораблями тривала кілька годин. Коли ж вони фактично вийшли з 12-мильної зони, росіяни відкрили по них вогонь 30-міліметровими артилерійськими снарядами з АК-630.

Під прицілами опинився "Бердянськ". Тоді вже були поранені 2 моряків: Ейдер Андрій і Василь Сорока. Їм надали першу допомогу.

Один з осколків потрапив у нижній корпус корабля, він почав набирати воду. Почувши обстріл "Бердянська", Будзило наказав усім укритись в найзахищенішому місці – машинному відділені.

Після обстрілу "Бердянська" вони почали стріляти по буксиру і дали попереджувальну чергу пострілів над буксиром, після чого я виключив ходові вогні і зробив маневр вправо. Друга черга пройшла вздовж лівого борту буксиру,

– пригадав Будзило.

Сили були не співмірними і українські кораблі вирішили не йти у бій.

Захоплення українських моряків

"Коли росіяни висадились на буксир, всім одягнули стяжки на руки за спину і залишили на верхній палубі. Почався дощ, всі мокрі сиділи приблизно 2 – 4 години там. Потім спустили в кубрик (нижня палуба – 24 канал), там вже ми були до Керчі", – розповів Будзило.

Моряків захопили в полон 25 листопада 2018 року і судили як злочинців. Додому вони потрапили аж 7 вересня 2019 року у рамках великого обміну.

Більше про те, у якому стані українські кораблі зараз та про вкрадені росіянами унітази – дивіться у повному випуску "Крим.Реалії".

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