"Ми ще не починали": у путіна з'явився новий план щодо війни в Україні

Президент росії живе у власному паралельному світі, який сильно відрізняється від реального. Будь-яка людина, котра 20 років перебуває на найвищому щаблі владної ієрархії, одного дня втрачає зв'язок із реальністю. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

А особливо в умовах авторитаризму. Посадовець схильний за таких обставин втрачати ті якості, якими володів на самому початку свого перебування на посаді.

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"Ми ще нічого не починали"

Скоріш за все, наш недруг владімір путін просто сам себе переконав у правдивості всього, що, як йому здається, є реальним. Бо ж початковий план провалився. І путін відмовляється в це вірити. А відтак вигадав собі інший план, який, з його точки зору, вдається здійснити.

Тобто все, що було за 4 місяці до цього – це не його провина, не його проблема. Винен хто завгодно, тільки не він. Ось, як він вважає. Згідно з його новим планом, все "ще навіть не починалося".

Інша річ, а який конкретно це план, власне? Я особисто не маю ані найменшого уявлення про це. Якщо розглядати його слова з урахуванням того, що господар кремля до цього майже усі 20 років так само був ізольований від всіх проблем, незручних ситуацій і таке інше, то дивуватися перестаєш і зовсім.

Сидіння за півкілометровим столом під час зустрічі з підлеглими – це лише зайвий доказ того, що у путінській свідомості картина дійсності деформована.

У путіна деформована картина дійсності / Фото Getty Images

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Ще один варіант

А з іншого боку, можу припустити, що насправді кремлівський диктатор знає, як розвивається ситуація в Україні та намагається такими гучними заявами про те, що це лише початок, відохотити наших партнерів від подальшої стійкої підтримки нашої держави. Відповідно, фокусуючись на намаганнях посіяти розбрат на Заході, якось його залякавши.

План може полягати в тому, що при неможливості одержати воєнну перемогу, треба концентруватися на тому, аби здобути перемогу дипломатичну.

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