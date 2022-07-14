"Мы еще не начинали": у путина появился новый план по войне в Украине

Президент россии живет в собственном параллельном мире, сильно отличающемся от реального. Любой человек, 20 лет находящийся на самой высокой ступени властной иерархии, однажды теряет связь с реальностью. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

А особенно в условиях авторитаризма. Чиновник склонен при таких обстоятельствах терять те качества, которыми обладал в самом начале своего пребывания в должности.

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"Мы еще ничего не начинали"

Скорее всего, наш недруг владимир путин просто сам себя убедил в правдивости всего, что, как ему кажется, реально. Ведь первоначальный план провалился. И путин отказывается в это верить. Следовательно, придумал себе другой план, который, с его точки зрения, удается осуществить.

То есть все, что было за 4 месяца до этого – это не его вина, не его проблема. Виноват кто угодно, только не он. Вот, как он думает. Согласно его новому плану, все "еще даже не начиналось".

Другое дело в том, а какой именно это план, собственно? Я лично не имею ни малейшего представления об этом. Если рассматривать его слова с учетом того, что хозяин кремля до этого почти все 20 лет также был изолирован от всех проблем, неудобных ситуаций и прочее, то удивляться перестаешь и вовсе.

Сидение за полукилометровым столом во время встречи с подчиненными – это лишь лишнее доказательство того, что в путинском сознании картина действительности деформирована.

У путина деформирована картина действительности / Фото Getty Images

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Еще один вариант

А с другой стороны, могу предположить, что действительно кремлевский диктатор знает, как развивается ситуация в Украине и пытается такими громкими заявлениями о том, что это только начало, отвадить наших партнеров от дальнейшей устойчивой поддержки нашего государства. Соответственно, фокусируясь на попытках посеять раздор на Западе, как-то его запугав.

План может заключаться в том, что при невозможности одержать военную победу, нужно сконцентрироваться на том, чтобы одержать победу дипломатическую.

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