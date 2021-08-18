Ми своїх не кидаємо, – Кулеба поговорив з військовими, які застрягли в Афганістані

Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з українцями, які застрягли на військовій базі в Кабулі. Міністр наголосив, що загрози життю і здоров'ю нашим громадянам немає.

Українців не "кинули" в Афганістані

Кулеба розповів, що розмова з хлопцем була привітна та предметна. Вони домовилися повністю координувати дії.

Читайте також Відчайдушно хотіли втекти: таліби кажуть, що 40 людей загинули в аеропорту Кабула

Міністр закордонних справ заявив, що з українцями одразу встановили зв'язок. А інформація про те, що їх "кинули" – брехня: "Зв'язок постійно підтримує наше посольство в Таджикистані".

Він наголосив, що на базі перебувають ще сотні громадян інших країн.

Українці – молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази – неможливо. Потрібен коридор. Це окреме питання,

– зауважив Кулеба.

Чиновник додав, що прямої загрози для наших громадян немає. Наразі відбувається спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

Хлопців обов'язково вивезуть, – міністр

Українці – колишні військовослужбовці. На базі в Кабулі вони перебувають, як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактом ООН.

Очільник МЗС наголосив, що українців вивезе або МЗС, або компанії, за чиїм контрактом вони працювали на базі. У будь-якому випадку відомство надаватимемо повну підтримку.

Для мене і усього МЗС достатньо двох слів "громадянин України", щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку. Це було, є і буде завжди найвищим пріоритетом для України,

– запевнив чиновник.

До теми Не збираються віддавати: таліби захопили військову техніку США, надану Афганістану

Текст публікації Дмитра Кулеби у фейсбуці

Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім'я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати.

"Я пишаюся своєю країною", – сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього – спокою і координації.

А тепер правда про істерику, яку розганяють усіма каналами і на яку, на жаль, повелося багато людей про "12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані".

1. Їх кинули – брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв'язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.

2. Всіх вивезли, одні українці залишилися – брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці – молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти й вийти з бази – неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.

3. Нашим погрожують – брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

4. Це наші військовослужбовці в Афганістані – брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти тезу про "військовослужбовців"

Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку.

Ще раз – для мене й усього МЗС достатньо двох слів "Громадянин України", щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку. Це було, є і буде завжди найвищим пріоритетом для Української держави. Ми не дарма прописали це в нашій Стратегії зовнішньої політики.

Усіх фанатів історії про те, що держава Україна кинула своїх, прохання не турбувати. Ми своїх не кидаємо.

Що цьому передувало

Уночі проти 16 серпня Україна евакуювала з Кабулу 80 людей, з них 8 були нашими громадянами. Наталя – сестра українця, який перебуває на військовій базі – заявила, що її брат та ще 11 українців нічого не чули про евакуацію. Вони нібито тривалий час не могли вийти на зв'язок з МЗС. Згодом нашим громадянам відповіли у посольстві в Таджикистані.

Наталя розповіла, що до українців навідувалися таліби. Вони забрали всю зброю та казати не рипатися. Наразі український літак перебуває в Кабулі, однак через заблокований аеропорт він не може вилетіти.