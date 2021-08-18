Мы своих не бросаем, –Кулеба поговорил с военными, которые застряли в Афганистане

Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с украинцами, которые застряли на военной базе в Кабуле. Министр отметил, что угрозы жизни и здоровью наших граждан нет.

Украинцев не "кинули" в Афганистане

Кулеба рассказал, что разговор с парнем был приветливым и предметным. Они договорились полностью координировать действия.

Читайте также Отчаянно хотели убежать: талибы говорят, что 40 человек погибли в аэропорту Кабула

Министр иностранных дел заявил, что с украинцами сразу установили связь. А информация о том, что их "кинули" – ложь: "Связь постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане".

Он отметил, что на базе находятся еще сотни граждан других стран.

Украинцы – молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти из базы – невозможно. Нужен коридор. Это отдельный вопрос,

– сказал Кулеба.

Чиновник добавил, что прямой угрозы для наших граждан нет. Сейчас происходит спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний.

Ребят обязательно вывезут, – министр

Украинцы – бывшие военнослужащие. На базе в Кабуле они находятся, как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субподрядом ООН.

Глава МИД отметил, что украинцев вывезет или МИД, или компании, по чьим контрактам они работали на базе. В любом случае ведомство будет оказывать полную поддержку.

Для меня и всего МИД достаточно двух слов "гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для Украины,

– заверил чиновник.

К теме Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану

Текст публикации Дмитрия Кулебы в фейсбуке

Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе близ Кабула. У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть.

"Я горжусь своей страной", – сказал он мне. Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого – покоя и координации.

А теперь правда об истерике, которую разгоняют по всем каналам и на которую, к сожалению, ведется много людей: о "12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане".

1. Их бросили – ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена ​​связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.

2. Всех вывезли, одни украинцы остались – ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы – молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти из базы – невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.

3. Нашим угрожают – ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний.

4. Это наши военнослужащие в Афганистане – ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей не вестись на провокации и не разгонять тезис о "военнослужащих"

Ребят вывезем или мы, или компании, по чьим контрактам они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку.

Еще раз – для меня и всего МИД достаточно двух слов "Гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение, гарантировать безопасность. Это было, есть и будет всегда высоким приоритетом для украинского государства. Мы не зря прописали это в нашей Стратегии внешней политики.

Всех фанатов истории о том, что государство Украина бросила своих, просьба не беспокоить. Мы своих не бросаем.

Что этому предшествовало

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула 80 человек, из них 8 были нашими гражданами. Наталья – сестра украинца, который находится на военной базе – заявила, что ее брат и еще 11 украинцев ничего не слышали об эвакуации. Они якобы долгое время не могли выйти на связь с МИД. Впоследствии нашим гражданам ответили в посольстве в Таджикистане.

Наталья рассказала, что к украинцам наведывались талибы. Они забрали все оружие и говорили не рыпаться. Сейчас украинский самолет находится в Кабуле, однако из-за заблокированного аэропорта он не может вылететь.