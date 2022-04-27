Ми збудуємо абсолютно нову економіку, – Шмигаль про відновлення країни після перемоги

До вторгнення Росії на територію України очікувалося, що наша економіка зазнає підйому. Однак після нападу російських військ все змінилося.

Про це розповів український прем'єр Денис Шмигаль у колонці для видання Economist.

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До приходу російських "визволителів" Україна була процвітаючою країною

За словами прем'єр-міністра України, у 2021 році ВВП нашої країни склав 200 мільярдів доларів, що стало найвищим показником в її історії, попри окупацію Росією Криму та частини Донбасу. Україна змінювалася і стрімко перетворювалася на процвітаючу та демократичну європейську країну. Однак 24 лютого Володимир Путін і його російська армія вирішили знищити ці досягнення.

За перші 6 тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив 500 мільярдів доларів. За підрахунками уряду, ця цифра в довгостроковій перспективі може зрости до 1 трильйона доларів, або в 5 разів більше торішнього ВВП. Тільки у 2022 році ВВП може впасти на 30 – 50%,

– розповів Шмигаль

Він наголосив, що очільник Кремля обрав тактику тотального знищення України. І зараз окупанти роблять все, щоб повернути нашу націю в 19 століття.

Агресія Кремля може спровокувати глобальну кризу

Вторгнення також важливе через ширший економічний шок для світової економіки. Минулого року Україна була другим за величиною постачальником зерна до Європейського Союзу, на нього припадало 14% імпорту зерна в ЄС. Він також був найбільшим у світі експортером соняшникової олії з часткою близько 47% світових поставок.

"Отже, агресія Росії загрожує спровокувати глобальну кризу продовольчого постачання. Це також може вплинути на багато інших галузей, як-от світ технологій. Це ще одна причина, чому ми наголошуємо, що перемога України в інтересах усього світу. Важливою частиною цього стане те, як відбудується країна", – пояснив Шмигаль.

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Як відбуватиметься відновлення України

За оцінками українського уряду, повномасштабне відновлення коштуватиме близько 600 мільярдів доларів. Зараз існує 14 урядових груп, які були створені, щоб точно підрахувати всі руйнування, завдані російським вторгненням.

Український уряд вже створив фонд відновлення на довгострокову реконструкцію. Цей фонд відновлення може бути єдиним рішенням для реконструкції.

Відновлення інфраструктури країни – очевидне місце для початку. За нашими оцінками, загальний збиток у цій області вже може становити понад 100 мільярдів доларів. Крім того, десятки тисяч українців втратили свої домівки, які потребують відновлення. Це будівництво має відбуватися за сучасними європейськими стандартами,

– підкреслив очільник українського уряду.

Він додав, що Україна прагне не просто відновити дороги, мости чи водопроводи, а побудувати абсолютно нову економіку. Перш за все це означатиме перебудову старих державних інституцій.

Хто за це платитиме

Є три можливі джерела фінансування фонду відновлення, зокрема:

російські активи, які зараз заморожені на Заході, і, як вважають, на загальну суму не менше 300 мільярдів доларів;

гранти та пільгові кредити від західних країн та міжнародних організацій;

влада, власний бізнес і сам український народ.

"Ми показали, що готові померти за нашу свободу і знаємо, що врешті-решт виграємо цю війну. Але перемога на полі бою – це лише половина мети. Друга половина перемоги – відбудувати Україну і зробити її сучасною та процвітаючою європейською державою", – підсумував Шмигаль.

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