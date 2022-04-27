Мы построим совершенно новую экономику, – Шмыгаль о восстановлении страны после победы

До вторжения России на территорию Украины ожидалось, что наша экономика поднимается. Однако после нападения русских войск все изменилось.

Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль в колонке издания Economist.

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До прихода российских "освободителей" Украина была преуспевающей страной

По словам премьер-министра Украины, в 2021 году ВВП нашей страны составил 200 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем в ее истории, несмотря на оккупацию Россией Крыма и части Донбасса. Украина менялась и стремительно превращалась в процветающую и демократическую европейскую страну. Однако 24 февраля Владимир Путин и его русская армия решили уничтожить эти достижения.

За первые 6 недель войны общий ущерб экономике Украины превысил 500 миллиардов долларов. По подсчетам правительства, эта цифра в долгосрочной перспективе может возрасти до 1 триллиона долларов, или в 5 раз больше прошлогоднего ВВП. Только в 2022 году ВВП может упасть на 30 – 50%,

– рассказал Шмыгаль

Он подчеркнул, что глава Кремля избрал тактику тотального уничтожения Украины. И сейчас оккупанты делают все, чтобы вернуть нашу нацию в 19 век.

Агрессия Кремля может спровоцировать глобальный кризис

Вторжение также важно из-за более широкого экономического шока для мировой экономики. В прошлом году Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский Союз, на него приходилось 14% импорта зерна в ЕС. Он также являлся крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла с долей около 47% мировых поставок.

"Итак, агрессия России угрожает спровоцировать глобальный кризис продовольственного снабжения. Это также может повлиять на многие другие отрасли, такие как мир технологий. Это еще одна причина, почему мы подчеркиваем, что победа Украины в интересах всего мира. Важной частью этого станет то, как отстроится страна", – объяснил Шмыгаль.

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Как будет происходить восстановление Украины

По оценкам украинского правительства, полномасштабное восстановление будет стоить около 600 миллиардов долларов. Сейчас существует 14 правительственных групп, которые были созданы, чтобы точно подсчитать все разрушения, причиненные российским вторжением.

Украинское правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию. Этот фонд восстановления может являться единственным решением для реконструкции.

Восстановление инфраструктуры страны – очевидное место для начала. По нашим оценкам, общий ущерб в этой области уже может составить более 100 миллиардов долларов. Кроме того, десятки тысяч украинцев потеряли свои дома, нуждающиеся в восстановлении. Это строительство должно происходить по современным европейским стандартам,

– подчеркнул глава украинского правительства.

Он добавил, что Украина стремится не просто восстановить дороги, мосты или водопроводы, а построить совершенно новую экономику. Прежде всего, это будет означать перестройку старых государственных институтов.

Кто будет за это платить

Есть три возможных источника финансирования фонда восстановления, в частности:

российские активы, которые сейчас заморожены на Западе, и, как полагают, на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов;

гранты и льготные кредиты от западных и международных организаций;

власть, собственный бизнес и украинский народ.

"Мы показали, что готовы умереть за нашу свободу и знаем, что в конце концов выиграем эту войну. Но победа на поле боя – это только половина цели. Вторая половина победы – отстроить Украину и сделать ее современным и преуспевающим европейским государством", – подытожил Шмыгаль.

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