Як Microsoft перезапустить "американський Чорнобиль" і чому ШІ потребує все більше ресурсів

.

Штучний інтелект розвивається і потребує дедалі більше ресурсів. Це вже зрозуміли у корпорації Microsoft – і тому відновлюють "американський Чорнобиль", атомну електростанцію на Три-Майл-Айленд у Пенсільванії.

Ядерний інцидент на АЕС стався у 1979 році, після чого один з енергоблоків станції припинив роботу, а інший пропрацював з 1985-го по 2019 рік. Тоді станцію закрили через економічні причини. Тепер технологічний гігант уклав угоду про її відновлення у 2028 році.

24 Канал розповідає, що сталося на Три-Майл-Айленді у 1979 році та як АЕС відновлюватимуть у XXI столітті.

Як "американський Чорнобиль" допоможе штучному інтелекту

Три-Майл-Айленд – невелика у порівнянні з українськими аналогами. Атомна електростанція у штаті Пенсільванія має всього два енергоблоки та розташовується на острові Три-Майл-Айленд на річці Саскуеганна неподалік від Гаррісберга.

У 1974 році перший енергоблок станції почав роботу, у 1978 році – другий. 1979-го на другому енергоблоці сталася аварія з розплавленням близько половини активної зони реактора. Але, на відміну від ЧАЕС, на Три-Майл-Айленд не сталося масштабного забруднення навколишнього середовища.

До теми Боротьба з глобальним потеплінням: навіщо вчені та стартапери хочуть наповнити повітря сіркою



АЕС Три-Майл-Айленд у 1979 році / Фото Nuclear Regulatory Commission

Восени 2024 року зачинена АЕС отримала другий шанс на життя. Корпорація Microsoft підписала угоду про відновлення її роботи. Якщо угоду схвалить регулятор, техногігант матиме виключні права на усю вироблену енергію для потреб свого центру обробки даних штучного інтелекту.

Згідно із заявою компанії Constellation, яка є власником АЕС, станція має бути перезапущена у 2028 році.

Реактор, з якого Microsoft планує отримувати енергію, був виведений з експлуатації у 2019 році з економічних причин і розташований поруч з блоком, закритим в 1979 році після найбільшої ядерної аварії в історії США. Оновлений реактор, який планує запустити Constellation, генеруватиме 837 мегаватів енергії. Цього достатньо для живлення понад 800 000 будинків. Настільки величезним є обсяг електроенергії, якого потребує Microsoft для розвитку ШІ.

АЕС отримає нову назву – Crane Clean Energy Center на честь покійного Кріса Крейна, колишнього генерального директора американського оператора АЕС Exelon (попередня назва Constellation).

Цікаво! Колишній гендиректор Microsoft Білл Гейтс у штаті Вайомінг будує інноваційну станцію на натрієвих реакторах в США, щоб забезпечити чисту та безпечну енергію. Гейтс готовий вкласти мільярди у проєкт, щоб обійтися без Росії, та підтримує енергетичну незалежність США.



Технологія TerraPower використовує рідкий натрій замість води, що є новацією на ринку та сприятиме боротьбі зі змінами клімату.

До теми Атом замість вугілля та газу: як Білл Гейтс будує свою АЕС у США і до чого тут Росія

Чому це важливо та скільки коштуватиме

Через зосередження Microsoft на штучному інтелекті вуглецевий слід техногіганта зростає, що суперечить амбітним кліматичним цілям. За інформацією Bloomberg, перезапущена АЕС допоможе корпорації з планами переходити на чисту енергетику та забезпечить розширення центрів обробки даних у Чикаго, Вірджинії, Пенсільванії та Огайо.

Ця угода є важливою віхою в зусиллях Microsoft допомогти декарбонізувати енергомережу у межах нашого зобов'язання стати негативною вуглецевою системою. Microsoft продовжує співпрацювати з постачальниками енергії для розробки безвуглецевих джерел енергії, щоб допомогти задовольнити потреби в потужності та надійності мереж,

– каже Боббі Шолліс, віце-президент з енергетики Microsoft.

Нова ставка Microsoft – малі ядерні реактори наступного покоління для забезпечення центрів обробки даних і амбітних планів на розвиток штучного інтелекту. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс також переконаний, що ядерна енергетика зможе допомогти людству розв'язати проблему зміни клімату.

Читайте також Атомний ренесанс: як у США та ЄС повертаються до ядерної енергетики та що робити Україні

Компанія Constellation інвестує 1,6 мільярда доларів у відновлення АЕС, але цьому може стати на заваді Комісія з ядерного регулювання США та наявність дозволів від державних і місцевих установ. Constellation також намагається продовжити ліцензію, щоб АЕС змогла працювати щонайменше до 2054 року.

Що сталося на Три-Майл-Айленді

Аварія на АЕС на річковому острові, що сталася 1979 року, отримала 5 рівень (аварія з ризиком для довкілля) за шкалою INES, яка оцінює ядерні події. Для порівняння, катастрофи на ЧАЕС та у Фукусімі отримали 7 рівень – велика аварія.

28 березня 1979 року на другому енергоблоці відмовили насоси, через що припинилася подача води у парогенератори – засувки на напорі насосів були закриті з ремонту, який завершився за кілька днів до аварії. Реактор зупинився, а через збій клапана стався витік теплоносія, що тривав понад дві години.

Далі через помилку операторів та збої обладнання сталася низка подій, що призвели до часткового розплавлення активної зони реактора. Але корпус реактора не було проправлено, через що радіоактивні матеріали здебільшого залишилися всередині й вдалося уникнути серйозного забруднення довкілля.

Аварія на Три-Майл-Айленді мала інші наслідки – вона збудила протестні рухи по США, що вимагали зупинення розвитку атомної енергетики. Демонстрації проходили, зокрема, у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Цікаво! Напередодні аварії у прокат вийшов фільм "Китайський синдром" про аварію на вигаданій АЕС у США. Один з персонажів за випадковим збігом казав про аварію на АЕС, яка "може привести до радіоактивного забруднення території розміром із Пенсільванію".



З протестами після аварії на Три-Майл-Айленді та у Чорнобилі зіштовхнулася АЕС Шорхем біля Нью-Йорку. Запущена у 1986 році, станція пропрацювала усього три роки через протести місцевих жителів.

Після аварії низка епідеміологічних досліджень, що аналізували рівень захворюваності на рак у районі та навколо станції, підтвердили помітне зростання захворюваності на рак.

Сам другий енергоблок розчищали після інциденту упродовж 14 років – з 1979-го по 1993-й. Загальна вартість робіт склала близько мільярда доларів (у нинішніх цінах – вдвічі більше). Перший енергоблок після зупинки перезапустили у 1985 році та вивели з експлуатації у 2019 році через операційні збитки.

У березні 2024 року міністерство енергетики США оголосило, що надасть кредитну гарантію на 1,5 мільярда доларів для реконструкції закритої атомної електростанції Пелісейдс у штаті Мічиган. АЕС з одним енергоблоком потужністю 800 МВт закрили у травні 2022 року.



У жовтні 2023 року компанія Holtec подала заявку на отримання ліцензії на експлуатацію Пелісейдс до комісії з ядерного регулювання США з наміром отримати фінансову допомогу від міністерства енергетики. Holtec планує додати до АЕС два невеликих модульних реактори.

Зацікавленість технологічних компаній у розвитку атомної енергетики демонструє відхід від політики минулих років, коли через достатньо рідкісні аварії АЕС вважалися небезпечними.

Поведінка "країни-бензоколонки", що напала на Україну, та потреба в енергії для високих технологій поступово змушує світ повертатися до екологічно чистого і водночас потужного джерела енергії – атома.

До теми Термоядерна енергетика має змінити світ: до чого тут Джефф Безос і майонез

Щодо перспектив Чорнобиля як майданчика для сучасних технологій – вони сумнівні як через радіаційне забруднення території, так і через близькість тоталітарних режимів Білорусі та Росії. Однак майданчики старих українських теплоелектростанцій цілком можуть підійти під таку роль.