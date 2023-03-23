МіГ-29: основні характеристики та можливості винищувачів, які Словаччина передала Україні
Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29 з раніше обіцяних 13 одиниць. Братислава зняла їх з озброєння наприкінці минулого літа. Такі ж винищувачі надасть Україні і Польща.
До початку вторгнення в України на озброєнні було понад 50 таких винищувачів. Загалом їх виготовлено під час серійного виробництва близько 1 900 одиниць. Що відомо про можливості цієї техніки – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Аналог F-16: історія створення МіГ-29 та технічні характеристики
У 1960-х роках у США почали працювати над вдосконаленням винищувачів F-15, аби зробити їх легшими та дешевшими, бо саме ці два параметри були недоліками американської авіації. Саме так почався проєкт F-16. Згодом в СРСР вирішили розпочати такий же проєкт з вдосконалення Су-27, унаслідок чого з'явився МіГ-29, а вже у 1980-х почалося масове виробництво цього винищувача четвертого покоління.
Основні характеристики:
- Екіпаж – 1 людина (у навчально-бойовій модифікації – 2).
- Довжина – 17,32 метра.
- Висота – 4,73 метра.
- Розмах крила – 11,36 метра.
- Максимальна швидкість – 2450 кілометрів на годину (2,3 Маха).
- Тяга одного двигуна в режимі "повний форсаж" – 8300 кілограмів-сил.
- Практична стеля – 18 тисяч метрів.
- Практична дальність польоту на великій висоті – 1 430 кілометрів (з підвісними паливними баками – 2 100 кілометрів).
- Максимальна злітна вага – 18,1 тонни.
- Максимальна вага бойового навантаження – 2,18 тонни.
МіГ-29 важчі за F-16, але мають переваги в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Цьому сприяє головна принципова відмінність радянських та американських винищувачів – у МіГ-29 є 2 мотори, а в F-16 – один.
Чи не найбільшою перевагою цього винищувача для України є те, що наші Повітряні сили уже вміють його використовувати, а не вчаться це робити наново.
Однак є недолік – радянських винищувачів у світі менше й деталі для обслуговування та ремонту знаходити важче. Саме тому Україна планує перейти на F-16, яких виготовлено близько 4 800 і вони поширені по всьому світу.
Та поки цей процес на стадії переговорів, МіГ-29 від Словаччини стають важливою військовою допомогою нашій країні.
У кого ще на озброєнні є ці винищувачі
Зараз на озброєнні крім України та Росії МіГ-29 мають:
- Азербайджан;
- Алжир;
- Бангладеш;
- Білорусь;
- Еритрея;
- Єгипет;
- Індія;
- Іран;
- Казахстан;
- КНДР;
- Куба;
- Малайзія;
- Монголія;
- М'янма;
- Перу;
- Сербія;
- Сирія;
- Судан;
- Туркменістан;
- Шрі-Ланка.
З озброєння МіГ-29 крім Словаччини та Польщі зняли Ізраїль, Молдова, Чехія, Німеччина, Румунія, Угорщина та Болгарія. До слова, в останній теж є дискусій щодо того, щоб передати зняті з озброєння винищувачі Україні.
Цікава ситуація з Молдовою. Після розпаду СРСР у країни було понад 30 МіГ-29, але Кишинів вирішив зняти їх з озброєння. Тоді купівлею винищувачів зацікавився Іран, тому США вирішили завадити цьому, викупивши майже всі МіГ-29. зараз їх використовують для імітації ворожих цілей під час навчань. Однак ще 6 винищувачів залишилися у Молдові.