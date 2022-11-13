У Білорусі зафіксували польоти МіГ-31, ймовірно, з ракетою "Кинджал", – ЗМІ

Окупанти продовжують брязкати зброєю на білорусько-українському кордоні та лякати звичайних людей ракетами, які дуже важко збити. Білоруські активісти зафіксували у небі винищувач, який міг переносити "Кинджал".

У неділю, 13 листопада, від ранку було неспокійно та декілька разів оголошували повітряну тривогу. Небезпека справді була для звичайних українців, бо окупанти випробовували свої винищувачі з потужними ракетами.

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Фотодокази польоту "Кинджала"

Повідомляють, що путінські вояки всього випробовували літальні апарати МіГ-31К, на якому була ракета "Кинджал".

У моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",

– написали активісти.



Російський МіГ-31К / Фото Belarusian Hajun project

Це перша світла перша у мережі, на якій видно МіГ-31К ВКС Росії під номером RF-92339, що, ймовірно, переносив ракету "Кинджал".

️Важливо зазначити, що росіяни переобладнують свої винищувачі для небезпечних ракет. Раніше з'являлась інформації, що модифікували лише МіГ-31К з номером – 92462, а тепер уже відомо про – 92339.

Які особливості "Кинджалів" Кинджал – це гіперзвуковий ракетний комплекс російської армії, що не абсолютно новою розробкою, а модифікованою версією балістичної ракети системи "Іскандер". У Росії він з'явився у 2017 році. Після початку повномасштабного вторгнення загарбники запустили всього декілька ракет такого типу по Україні, бо мають їхні запаси у дуже обмеженій кількості. Збивати "Кинджали" Збройним Силам вкрай важко.

Джерело: Кинджал – це гіперзвуковий ракетний комплекс російської армії, що не абсолютно новою розробкою, а модифікованою версією балістичної ракети системи "Іскандер". У Росії він з'явився у 2017 році. Після початку повномасштабного вторгнення загарбники запустили всього декілька ракет такого типу по Україні, бо мають їхні запаси у дуже обмеженій кількості. Збивати "Кинджали" Збройним Силам вкрай важко.Джерело: Chas.news

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат говорив, що у Росії залишилися всього 120 ракет "Іскандер". Також він наголосив, що ракети Х-101 та "Калібр" окупанти можуть виготовляти самостійно.

Значно частіше загарбники застосовують іранські дрони-камікадзи, однак їх українська армія навчилась оперативно ліквідовувати.

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