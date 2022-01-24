Міг покінчити з життям через кредит: з'явилися подробиці смерті прикордонника на Буковині

На Буковині біля україно-румунського кордону знайшли мертвим молодого прикордонника. У поліції припускають, що це могло бути самогубство через борги.

Прикордоннику було лише 19 років, він був на строковій службі. Про це розповів начальник нацполіції області Руслан Дударець.

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Розглядають версію самогубства

Правоохоронці кваліфікували справу як умисне вбивство з позначкою "самогубство". Цю версію розглядають правоохоронці. Зокрема, вважають, що службовець мав мотив.

Попередній мотив — кредитні зобов'язання. Через це він міг вчинити самогубство,

– припустив Дударець.

Що відомо про інцидент

Прикордонника знайшли ще 21 січня близько 17:00. У нього було вогнепальне поранення. На місце одразу прибули медики, але вже було запізно.

До речі, керівництво прикордонного підрозділу характеризує загиблого військовослужбовця позитивно.

Поранення іншого прикордонника

Вночі 23 січня інший прикордонник зазнав вогнепального поранення у грудну клітину. Він сам прийшов за допомогою. Його забрали до Путильської лікарні.

Зауважимо, речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко зауважував, що ці 2 випадки не пов'язані одне з одним, бо стались у різних місцевостях.