Це сталось ще в п'ятницю, 21 січня, близько 17:00, розповів 24 каналу речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

До речі Сам прийшов по допомогу: на Буковині госпіталізували прикордонника з вогнепальним пораненням

Що трапилось

Коли хлопця знайшли, на місце події викликали медиків та правоохоронців. Також працювала група офіцерів управління прикордонного загону. Керівництво підрозділу характеризує загиблого військовослужбовця позитивно.

За словами Бровка, чи було це самогубство, з'ясовуватиме слідство. Про деталі інциденту повідомлять пізніше.

Інше поранення прикордонника на Буковині

Вночі 23 січня інший прикордонник отримав вогнепальне поранення у грудну клітину. Військовий сам доповів, що потребує допомоги. Його госпіталізували до Путильської лікарні. Прикордонник перебуває при свідомості, однак стан здоров'я – важкий.

Бровко наголосив, що ці 2 випадки не пов'язані одне з одним. Інциденти стались у різних місцевостях.

Проводять службове розслідування.

Зверніть увагу! Восени 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє прикордонникам застосувати зброю та бойову техніку у низці випадків. Зокрема, щоб зупинити напад на себе, у випадку загрози життю або здоров'ю, для захисту людей, яким загрожує небезпека.