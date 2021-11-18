На розгляд до парламенту документ подали ще навесні 2021 року. У першому читанні законопроєкт схвалили у вересні.

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Як голосували у другому читанні

"За" – 271 нардеп.

"Проти" – 5 народних обранців.

"Утрималися" – 19 нардепів.

Не голосували 26 народних обранців.

Що передбачає законопроєкт

Військовим та працівникам Держприкордонслужби дозволили використовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

щоб зупинити напад на себе;

у випадку загрози життю або здоров'ю;

для захисту людей, яким загрожує небезпека;

для звільнення заручників або людей, яких незаконно позбавили волі;

під час затримання людини, яка скоїла тяжкий злочин та намагається втекти;

для примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, який летить у межах прикордонної смуги.

Також прикордонники зможуть проводити особистий огляд затриманих людей. А також у випадку потреби вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди іншим людям.