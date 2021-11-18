На рассмотрение в парламент документ подали еще весной 2021 года. В первом чтении законопроект одобрили в сентябре.

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Как голосовали во втором чтении

"За" – 271 нардеп.

"Против" – 5 народных избранников.

"Воздержались" – 19 нардепов.

Не голосовали 26 народных избранников.

Что предусматривает законопроект

Военным и работникам Госпогранслужбы разрешили использовать огнестрельное оружие в таких случаях:

чтобы остановить нападение на себя;

в случае угрозы жизни или здоровью;

для защиты людей, которым угрожает опасность;

для освобождения заложников или людей, которых незаконно лишили свободы;

во время задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться;

для принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, который летит в пределах пограничной полосы.

Также пограничники смогут проводить личный досмотр задержанных людей. А также в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред другим людям.