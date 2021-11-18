На рассмотрение в парламент документ подали еще весной 2021 года. В первом чтении законопроект одобрили в сентябре.
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Как голосовали во втором чтении
- "За" – 271 нардеп.
- "Против" – 5 народных избранников.
- "Воздержались" – 19 нардепов.
- Не голосовали 26 народных избранников.
Что предусматривает законопроект
Военным и работникам Госпогранслужбы разрешили использовать огнестрельное оружие в таких случаях:
- чтобы остановить нападение на себя;
- в случае угрозы жизни или здоровью;
- для защиты людей, которым угрожает опасность;
- для освобождения заложников или людей, которых незаконно лишили свободы;
- во время задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться;
- для принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, который летит в пределах пограничной полосы.
Также пограничники смогут проводить личный досмотр задержанных людей. А также в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред другим людям.