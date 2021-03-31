Чи міг Зеленський указом звільнити суддів КСУ: пояснення юристів

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував призначення на посаду суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Попри те, що КСУ встиг осоромитися та загнати Україну до конституційної кризи, указ Зеленського має певні прогалини.

Ми розпитали юристів та адвокатів про те, чи дійсно президент міг звільнити суддю КСУ просто скасувавши старий указ та чи є у такого рішення юридична сила.

Читайте також Тупицький вже не має можливості впливати на КСУ, – Веніславський

Що кажуть експерти

27 березня Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Експерти кажуть, що питання про те, чи є такий указ президента законним і чи може суддя КСУ бути звільненим з посади за такою процедурою досить спірне.

Аліна Демчик, юрист TIHISHVILI Law Firm, зазначила, аби розглянути це питання, необхідно звернутися саме до тлумачень головного закону та інших законодавчих актів. Вона додала, що в новому указі президента не йде мова про звільнення судді, а тільки про скасування указу, тобто, з правової точки зору, це не означає, що з виданням такого указу суддю буде позбавлено права обіймати посаду Голови Конституційного Суду України.

Відповідно до ЗУ "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року, президент має право призначати суддю КСУ на посаду, але на цьому його повноваження обмежуються. Тому, указ сам по собі, коректніше оцінювати як підставу для звільнення, а не саме звільнення. Адже рішення про звільнення з посади судді КСУ приймає лише Конституційний суд на спеціальному пленарному засіданні суддів та ухвалює його щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

З цього приводу цілком законним і логічним за хронологією розвитку подій є розпорядження Олександра Тупицького про скликання спеціального пленарного засідання суддів КСУ. На порядку денному якого лише одне питання – звільнення з посади судді Тупицького у зв’язку з виданням указу президента,

– каже Демчик.

Максим Колдоба, адвокат, партнер ASA Group, говорить, що все ж, по суті, даний указ, на думку глави держави, є актом звільнення Тупицького з посади судді КСУ, але чи є таке рішення законним – питання неоднозначне.

Підставою для припинення повноважень судді КСУ є закінчення терміну його повноважень, досягнення суддею 70-річного віку, припинення громадянства України, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, набрання законної сили вироком щодо судді за вчинення ним кримінального правопорушення, а також у випадку смерті.

Виходячи з вищевикладеного випливає висновок, що указ президента від 27 березня 2021 року № 124/2021 про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ є таким, що суперечить Конституції України та Закону України "Про Конституційний суд України",

– пояснив Колдоба.

Він додав, що указ президента про призначення судді КСУ є актом індивідуальної дії й вичерпує свою силу після набуття суддею повноважень, а саме після прийняття присяги судді. Адвокат зазначив, що указ президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ є нікчемним і не несе за собою жодних правових наслідків.

Також з теми Тупицький скликає спецзасідання КСУ через своє звільнення

Зеленський відсторонив Касмініна і Тупицького: що варто знати