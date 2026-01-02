Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України, – Зеленський

Президент Зеленський 2 січня оголосив, що заявив, що в Україні може з'явитися новий міністр оборони. Ним може стати віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський додав, що почалося суттєве перезавантаження – внутрішні зміни, щоб Україна була більш стійкою.

Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях,

– сказав він.