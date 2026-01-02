Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины, –Зеленский
- Президент Зеленский объявил, что Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины.
- Денис Шмыгаль возглавит другое направление в государственной работе.
Президент Зеленский 2 января объявил, что Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.
Что известно о назначении Зеленского?
Зеленский добавил, что началась существенная перезагрузка – внутренние изменения, чтобы Украина была более устойчивой.
"В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые надо сделать большими. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому – волна изменений кадровых, и будут еще решения – в институтах", – сказал он.
Комментируя предложение по Федорову, Зеленский отметил, что "решил изменить формат работы Министерства обороны Украины".
Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов,
– отметил президент.
Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль возглавит другое направление в государственной работе.
Другие назначения
2 января президент Зеленский назначил Олега Иващенко начальником ГУР. Ранее он возглавлял Службу внешней разведки.
А руководителю ГУР Кириллу Буданову президент предложил стать главой Офиса Президента. Генерал согласился.
Также Зеленский анонсировал замену главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнека. Президент поручил главе МВД подобрать кандидатуры.