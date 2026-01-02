Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины, –Зеленский

Президент Зеленский 2 января объявил, что Михаил Федоров может стать новым министром обороны Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Смотрите также ИИ-революция, Amazon для войны и цифровое государство: большие итоги года и прогнозы 2026 от Федорова

Что известно о назначении Зеленского?

Зеленский добавил, что началась существенная перезагрузка – внутренние изменения, чтобы Украина была более устойчивой.

"В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые надо сделать большими. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому – волна изменений кадровых, и будут еще решения – в институтах", – сказал он.

Комментируя предложение по Федорову, Зеленский отметил, что "решил изменить формат работы Министерства обороны Украины".

Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов,

– отметил президент.

Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль возглавит другое направление в государственной работе.

Другие назначения