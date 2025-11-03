Вижив у полоні, але втратив рідних через ворожий обстріл: трагічна історія бійця з Кривого Рогу

Наприкінці 2024 року з російського полону вдалося звільнити нацгвардійця Микиту Шаульського, який провів у російській неволі майже три роки. Повернувшись додому, він дізнався про страшну втрату – унаслідок російського ракетного удару загинули його молодший брат Максим і бабуся Валентина.

Саме в будинок, куди влучила ракета, Микита мав повернутися після звільнення. Своєю трагічною історією в коментарі для "Суспільне.Дніпро" поділився боєць Нацгвардії Микита Шаульський, передає 24 Канал.

Як військовий дізнався про загибель рідних?

Повномасштабне вторгнення застало Микиту в Маріуполі, куди його відправили напередодні ротації як розвідника. Він пригадує, що після оточення міста тривали запеклі вуличні бої.

Пізніше разом із побратимами він потрапив у полон, де провів два роки й дев'ять місяців. За словами захисника, перші дні полону минали відносно спокійно, спочатку полонених не чіпали, лише кричали.

Але згодом почалися знущання, біль від яких, каже Микита, був нестерпним і фізично, і морально.

Казали, що ми нацисти. Якщо вони зайшли на нашу територію, то чому ми винні в цьому?

– згадує чоловік.

Наприкінці грудня 2024 року Микита нарешті отримав можливість повернутися додому в рамках чергового обміну. Його родина чекала на повернення ще восени, адже прізвище бійця було у списках на обмін.

Опинившись на території України, він одразу подзвонив батькові. Згодом зв'язався і з мамою та попросив контакти брата Максима і бабусі, однак почув, що у Кривому Розі проблеми зі світлом, тому зв'язку немає.

Правду він дізнався випадково, побачивши новину в мережі.

"Я різні групи гортав і побачив історію ніби "Шаульський Микита Андрійович повернувся з полону, але найважче його чекає попереду". Потім я побачив, як Максим стоїть на мітингу з моїм портретом. І далі гортаю – там уже було написано про Максима і про бабусю. Те, що 21 вересня в дім ракета попала", – розповів військовий.

До слова, російський обстріл житлового сектору Кривого Рогу відбувся проти ночі 21 вересня 2024 року. Тоді загинули 3 людини, зокрема 12-річний Максим та його бабуся.

Микита зізнається, що втрата брата і бабусі стала для нього найважчим ударом. Він часто згадує дитячі роки, коли вони з Максимом були нерозлучні й майже ввесь вільний час проводили разом.

Ми були схожі, як дві краплі води. Я був йому і старшим братом, і другом,

– каже чоловік.

Будинок, зруйнований ракетою, родина наразі не відновлює. Микита часом приходить до руїн, адже, за його словами, це місце стало пам'яттю про рідних.

Після звільнення з полону Микита пройшов реабілітацію, однак досі має уламки в нозі та пошкоджені ребра.

Цього року він звільнився зі служби в Національній гвардії та одружився з коханою Юлією. Тепер Микита планує здобути освіту програміста і розпочати нове життя. Підтримка дружини та батьків робить його світ знову яскравим.

