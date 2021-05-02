Розшукували тиждень: на Миколаївщині знайшли мертвого військового із запискою

Ввечері 1 травня в Очакові Миколаївської області знайшли мертвого чоловіка, якого підозрювали у замаху на вбивство. Він був одягнений у військову форму.

На руках та шиї чоловіка були порізи. Попередня причина смерті – самогубство, але остаточну встановить судово-медична експертиза.

Читайте також Кровна помста за дядька: у Миколаєві затримали підлітка, підозрюваного у вбивстві – фото

Біля загиблого знайшли записку та зброю

Правоохоронці виявили на місці події ніж та пістолет. Зброю направили на дослідження. Крім того, знайшли записку із словами "Кожному по заслугах його. 50%".

Чоловіка підозрювали у замаху на вбивство

Особу померлого встановили. Ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець. Його підозрювали в замаху на вбивство іншого військового. Це сталось 23 квітня у дворі будинку по вулиці Бузковій в Очакові.

Що відомо про цей інцидент

Військовому, який їхав на роботу, вистрілили в голову. Пораненого госпіталізували. Стрілок утік, тож поліція оголосила план перехоплення "Сирена". Потім зловмисника оголосили в розшук. За фактом стрілянини відкрили справу.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини.

До речі З "Беркуту" в міліцію Білорусі: як викрили силовиків з Миколаєва, що втекли після Майдану