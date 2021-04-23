В Очакові зловмисник намагався вбити військового, його розшукують: фото
Вранці 23 квітня в Очакові, що на Миколаївщині, сталась стрілянина. У дворі будинку невідомий вистрелив у чоловіка та утік. Потерпілим виявився військослужбовець, його госпіталізували.
Джерело:Поліція Миколаївської області
Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Бузковій. Потерпілим виявився 23-річний військовий, який якраз йшов на роботу.
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Військовослужбовцю поцілили в голову
Куля зловмисника потрапила йому в голову. Пораненого чоловіка екстрено госпіталізували.
Поліція проводить спеціальну операцію, аби розшукати та затримати стрільця. Кримінальне провадження відкрили за статтею "Замах на умисне вбивство".
Людей просять про інформацію про цього чоловіка / Фото Нацполіції
У Києві чоловік почав стріляти по автодорожниках
Зазначимо, що 21 квітня у Києві відкрили вогонь по працівниках "Київавтодору". Невідомий спочатку сварився з робітниками, а потім розпочав стрілянину. Задля затримання зловмисника ввели план перехоплення "Сирена". Вже через кілька годин стрільця затримали.
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