В Очакове злоумышленник пытался убить военного, его разыскивают: фото
Утром 23 апреля в Очакове, на Николаевщине, произошла стрельба. Во дворе дома неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Пострадавшим оказался военнослужащий, его госпитализировали.
Источник:Полиция Николаевской области
Инцидент произошел во дворе дома на улице Бузковой. Потерпевшим оказался 23-летний военный, который как раз шел на работу.
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Военнослужащему попали в голову
Пуля злоумышленника попала ему в голову. Раненого мужчину экстренно госпитализировали.
Полиция проводит специальную операцию, чтобы разыскать и задержать стрелка. Уголовное производство открыли по статье "Покушение на умышленное убийство".
Людей просят сообщить информацию об этом мужчине / Фото Нацполиции
В Киеве мужчина начал стрелять по автодорожникам
Отметим, что 21 апреля в Киеве открыли огонь по работникам "Киевавтодора". Неизвестный сначала ссорился с рабочими, а затем начал стрельбу. Для задержания злоумышленника ввели план перехвата "Сирена". Уже через несколько часов стрелка задержали.
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