Утром 23 апреля в Очакове, на Николаевщине, произошла стрельба. Во дворе дома неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Пострадавшим оказался военнослужащий, его госпитализировали.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Бузковой. Потерпевшим оказался 23-летний военный, который как раз шел на работу.

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Военнослужащему попали в голову

Пуля злоумышленника попала ему в голову. Раненого мужчину экстренно госпитализировали.

Полиция проводит специальную операцию, чтобы разыскать и задержать стрелка. Уголовное производство открыли по статье "Покушение на умышленное убийство".

Важно! Правоохранители просят обратить внимание на фото. Если вам известна информация о местонахождении данного мужчины, или любые другие полезные для следствия сведения, то просьба сообщить в отделение полиции №7 Николаевского районного управления по адресу: Очаков, улица Алексея Зинченко, 90. Также можно обращаться по телефонам: (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.



Людей просят сообщить информацию об этом мужчине / Фото Нацполиции

В Киеве мужчина начал стрелять по автодорожникам

Отметим, что 21 апреля в Киеве открыли огонь по работникам "Киевавтодора". Неизвестный сначала ссорился с рабочими, а затем начал стрельбу. Для задержания злоумышленника ввели план перехвата "Сирена". Уже через несколько часов стрелка задержали.