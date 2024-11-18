В Совете Федерации России сказали, что такое решение ведет к началу большой мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Захарова напомнила слова Путина

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит "немедленно" на якобы "беспрецедентный шаг" Вашингтона по этому поводу.

Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками старого старца, уходящего, и который ни за что уже не будет отвечать через два месяца,

– заявил он.

В то же время пресс-секретарь вражеского МИД Мария Захарова заявила, что российский диктатор Владимир Путин уже высказывался на эту тему.

Так, в сентябре он говорил, что якобы разрешение Запада бить по России их оружием будет восприниматься Россией как "прямое участие" НАТО в войне, и в результате чего Москва будет принимать "соответствующие решения.

Диктатор отмечал – если Запад позволит Украине бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта".