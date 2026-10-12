Росія виготовила 32 далекобійні ракети Х-БД: для чого їх створили та чи застосують проти України

Росія замовила 32 новітні крилаті ракети Х-БД з дальністю 6500 кілометрів для оснащення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160М. Виробництво цих ракет стало вимушеним кроком через фактичний провал проєкту перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації ПАК ДА.

Згідно з доповіддю дослідника Сідхарта Каушала з аналітичного інституту RUSI, російське військове керівництво шукає способи підвищити бойовий потенціал наявних стратегічних літаків. Про це йдеться в матеріалі Defence Express.

Що відомо про нову зброю Росії?

Оскільки проєкт розробки бомбардувальника нового покоління ПАК ДА так і не вдалося реалізувати, основним рішенням стало створення крилатої ракети Х-БД, відомої також під індексом "Изделие 506".

Заявлена дальність ураження цієї ракети сягає 6500 кілометрів, що суттєво перевищує показники стандартної Х-101.

Через збільшені габарити нових боєприпасів літаки Ту-95МС та Ту-160М потребують окремої технічної модернізації для їхнього транспортування.



Демонстрація ракет Х-БД / Зображення з відкритих джерел

Сценарії застосування та потенційні загрози

Аналітик RUSI зазначає, що теоретично Росія розглядала можливість запусків Х-БД з району острова Земля Олександри на Крайній Півночі. Такий маршрут нібито мав дати змогу завдавати ударів по території США в обхід сучасних систем протиповітряної оборони.

Водночас розвідка країн НАТО здатна заздалегідь фіксувати підготовку російських бомбардувальників до вильоту.

У разі виникнення прямої ядерної ескалації це створює для Росії ризик отримання превентивного удару по авіабазах Енгельс та Оленья.

Обсяги виробництва та плани закупівлі

Експерти Defense Express зауважують, що перша публічна демонстрація ракет Х-БД відбулася восени 2023 року. Тоді російська сторона оголосила про адаптацію цих боєприпасів під носії Ту-160М та підтвердила збільшені габарити порівняно з попередніми модифікаціями.

За даними видання "Мілітарний", яке оприлюднило витік російських документів, стратегічна авіація ВКС Росії мала отримати по 16 ракет Х-БД у 2024 та 2026 роках. Вартість кожної одиниці оцінюється у 4,5 мільйона доларів.

У разі повного виконання замовленого контракту загальний арсенал військово-повітряних сил Росії становить лише 32 одиниці Х-БД.

Через обмежену кількість Росія може використати ці ракети для поодиноких випробувань під час обстрілів України або ж залишити їх у недоторканному запасі на випадок прямого конфлікту з НАТО.

Зауважимо також і те, що країна-агресорка модифікує свої дрони. Ворожі війська почали встановлювати на безпілотники оптико-навігаційні системи, які визначають місцевість шляхом зіставлення зображень із камери з попередньо завантаженими фотографіями території. За словами "Флеша", така технологія дає ударним і розвідувальним БпЛА змогу протидіяти українським засобам РЕБ.