Согласно докладу исследователя Сидхарта Каушала из аналитического института RUSI, российское военное руководство ищет способы повысить боевой потенциал имеющихся стратегических самолетов. Об этом говорится в материале Defence Express.

Что известно о новом оружии России?

Поскольку проект разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА так и не удалось реализовать, основным решением стало создание крылатой ракеты Х-БД, известной также под индексом "Изделие 506".

Заявленная дальность поражения этой ракеты достигает 6500 километров, что существенно превышает показатели стандартной Х-101.

Из-за увеличенных габаритов новых боеприпасов самолеты Ту-95МС и Ту-160М требуют отдельной технической модернизации для их транспортировки.



Демонстрация ракет Х-БД / Изображение из открытых источников

Сценарии применения и потенциальные угрозы

Аналитик RUSI отмечает, что теоретически Россия рассматривала возможность запусков Х-БД из района острова Земля Александры на Крайнем Севере. Такой маршрут якобы должен был позволить наносить удары по территории США в обход современных систем противовоздушной обороны.

В то же время разведка стран НАТО способна заранее фиксировать подготовку российских бомбардировщиков к вылету.

В случае прямой ядерной эскалации это создает для России риск получения превентивного удара по авиабазам Энгельс и Еленовка.

Объемы производства и планы закупок

Эксперты Defense Express отмечают, что первая публичная демонстрация ракет Х-БД состоялась осенью 2023 года. Тогда российская сторона объявила об адаптации этих боеприпасов под носители Ту-160М и подтвердила увеличенные габариты по сравнению с предыдущими модификациями.

По данным издания "Милитарный", которое обнародовало утечку российских документов, стратегическая авиация ВКС России должна была получить по 16 ракет Х-БД в 2024 и 2026 годах. Стоимость каждой единицы оценивается в 4,5 миллиона долларов.

В случае полного выполнения заказанного контракта общий арсенал военно-воздушных сил России составит всего 32 единицы Х-БД.

Из-за ограниченного количества Россия может использовать эти ракеты для единичных испытаний во время обстрелов Украины или же оставить их в неприкосновенном запасе на случай прямого конфликта с НАТО.

Отметим также, что страна-агрессор модифицирует свои дроны. Вражеские войска начали устанавливать на беспилотники оптико-навигационные системы, которые определяют местность путем сопоставления изображений с камеры с предварительно загруженными фотографиями территории. По словам "Флэша", такая технология позволяет ударным и разведывательным БПЛА противодействовать украинским средствам РЭБ.