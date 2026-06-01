Де закінчується таксі та починається зброя? Як на фронті працює дистанційне керування естонської технології

Естонська компанія Telearmy займається тим, що встановлює на автомобілі – як цивільні, так і військові – систему дистанційного керування. Вони не виробляють нові машини, а дооснащують вже наявні. Мовиться про додаткові камери, датчики, системи зв'язку та власне програмне забезпечення, яке перетворює будь-яке авто на транспорт, яким можна керувати за тисячі кілометрів від нього. Для цивільного ринку це передусім таксі та шерінг, де водій сидить в офісі, а не в салоні. Для оборонного – логістика, евакуація та бойові місії без людей у небезпечній зоні.

За шість років розробки, команда адаптувала технологію під дев'ять різних типів транспортних засобів і розгорнула її в чотирьох секторах. За словами Туулі Толматс-Айя, COO та співзасновниці компанії, Telearmy підтримує Україну з 2024 року – на лінії фронту. А наприкінці травня 2026-го вийшла на цивільний майданчик: разом із партнерами – також естонськими компаніями Elmo та Estmil – презентувала технологію в аеропорту Бориспіль у рамках пілотного тестування для сервісу Uklon.

Туулі Толматс-Айя на події Demo Day від Defence Builder Accelerator розповіла 24 Каналу, як все починалося, як це працює і чому вона бачить у цій технології не лише бізнес, але й інструмент порятунку життів.

Від каршерингу до лінії фронту

Все почалося не з оборонних контрактів. За словами Туулі, на початку, шість років тому, технологію надихнула ідея каршерингу: доставляти авто клієнту без того, щоб клієнт сам їхав за ним, і забирати машину так само. Ідея наче проста, але технічно складна – і знадобилося кілька років, щоб довести її до робочого стану. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення в Україну, стало очевидно – саме це рішення актуальне і на фронті.



Туулі Толматс-Айя / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Туулі пояснює, що сьогодні компанія має дозвіл на рух дорогами загального користування в Естонії зі швидкістю до 50 кілометрів на годину. Автомобілі та оператори сертифіковані, безпечного водія в салоні не потрібно, а географічних обмежень дозвіл не має.

Зверніть увагу! Ключова технічна особливість системи, за словами Толматс-Айя, – паралельне використання кількох мереж зв'язку одночасно: Starlink, радіозв'язок і LTE. Завдяки цьому автомобіль залишається на зв'язку навіть там, де одна з мереж недоступна. Щодо швидкості – особистий рекорд одного з операторів становить 157 кілометрів на годину, а рекорд відстані між водієм і машиною – 4 300 кілометрів.

Ми вже допомогли навчити чотирьох водіїв для Uklon. Один із них – ветеран війни. Він не має ніг і використовує ручне керування для акселератора та гальм. І він цілком комфортно керує з нашої станції,

– розповідає Туулі Толматс-Айя.

Переговори з українськими партнерами просуваються швидко. Туулі зазначає, що угоду з Uklon оголосили за два дні до бориспільської презентації, і тепер сервіс звернувся до українського уряду за дозволом – за аналогією з естонськими дозвільними документами Telearmy.

Де закінчується таксі й починається зброя?

Технологія комфорту для міських пересувань у військовому контексті набуває зовсім іншого виміру. На Demo Day від Defence Builder Accelerator поряд з Nissan Navara стояв БРДМ – бронерозвідувальна машина, адаптована Telearmy разом з Генеральним штабом ЗСУ та організацією ASD. Саме цей проєкт, за словами Туулі, підтвердив унікальність компанії. Коли вони починали роботу з БРДМ, Генштаб повідомив, що не знайшов нікого іншого, хто міг би виконати таке завдання.



Пульт керування авто / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Туулі пояснила 24 Каналу логіку застосування – якщо на дистанційно керований автомобіль встановити платформу з дистанційно керованою зброєю, виходить повністю безпілотна бойова одиниця, яка може заходити в зону ураження без жодного солдата на борту. Також це евакуація під вогнем і логістика без ризику для особового складу.

Крім БРДМ, вона каже, система сумісна з Humvee, пікапами Toyota Hilux і Nissan Navara, невеликими UTV – і окремий варіант застосування – рухомими пастками-приманками (decoy): замість нерухомих макетів техніки можна використовувати керовані з відстані.



Пристрій, інтегрований в авто / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

У військовому застосуванні, я вважаю, це критично важливо – зберегти кожне людське життя. Технологія дає змогу виконувати логістику, евакуацію чи бойові місії без людей у машині. Коли поєднуєш дистанційне керування автомобілем із дистанційно керованою зброєю – отримуєш повністю безпілотний підрозділ, який може йти в зону ураження і воювати,

– каже Туулі.

Компанія не приховує, що бачить майбутнє технології набагато ширшим за оборонний сектор. Гірнича промисловість, сільське господарство, вантажна логістика – скрізь, де людина зараз змушена перебувати в кабіні, завтра може сидіти в офісі. Але в Україні, тут і зараз, найбільш нагальний запит – очевидно, не таксі.