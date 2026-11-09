"Простіше летіти 5400 кілометрів": чому Росія зігнала бомбардувальники на Далекий Схід

Росія на початку листопада зігнала майже всю стратегічну авіацію — 10 Ту-160 і 37 Ту-95МС — на далеку базу "Украинка". Окупантам легше долати 5400 кілометрів для ударів по Україні, ніж збудувати ангари в Енгельсі.

Про це свідчать супутникові дані моніторингової групи AviVector, які проаналізувало видання Defense Express.

Провал будівництва укриттів в Енгельсі

Із початку місяця на Далекий Схід з летовищ "Енгельс" та "Оленья" перемістили сумарно вісім бортів Ту-95МС та один Ту-160.

Експерт Іван Киричевський підкреслив, що такий безпрецедентний крок наочно демонструє нездатність окупантів захистити власну стратегічну авіацію в європейській частині країни.

Про наміри російського командування звести до 20 ангарів для захисту літаків Ту-95МС і Ту-160 на аеродромі "Енгельс" стало відомо ще у квітні 2025 року.

Проте супутникові знімки за жовтень 2026 року зафіксували, що роботи там не просунулися далі зведення каркасів.

Зведення каркасів під ангари на аеродромі "Енгельс", 12 жовтня 2026 року / Фото від AviVector

Водночас авіабаза в Саратовській області залишається критично необхідною для ворога під час організації масованих ракетних атак.

У результаті загарбникам виявилося значно простіше ганяти дефіцитні бомбардувальники на відстань майже 5400 кілометрів в один бік перед кожним ударом, аніж створити безпечні умови ближче до фронту.

На самій базі "Украинка" літаки стоять просто неба без жодного захисту, проте росіяни розраховують на те, що українські далекобійні дрони наразі не дістають на такі дистанції.

Крім того, це летовище є зручним майданчиком для ворожих вильотів у Тихоокеанському регіоні поблизу Японії.

Ймовірно, саме перекинуті на Далекий Схід дев'ять бортів противник задіяв для чергового масованого удару по українських містах у ніч проти 3 листопада 2026 року.