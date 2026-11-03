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Росія завдає масованого удару: злетіли Ту-95МС та Ту-160, ракети атакують міста України

Данило Жоров Дарія Черниш
Масований обстріл України 3 листопада

Росія підняла стратегічну авіацію для масованого удару / GettyImages (ілюстративне)

У ніч проти 3 листопада російські війська підняли у небо стратегічну авіацію. В більшості областей України існує загроза масованого удару.

Про це пишуть моніторингові канали, передає 24 Канал.

 
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Масований удар по Україні

Вночі 3 листопада стало відомо, що російські війська все ж підняли стратегічну авіацію у повітря.

Зліт перших 4х бортів Ту-95мс з "Оленьї" у напрямку пускових рубежів. Загалом у небі щонайменше 7х ворожих бортів стратавіа. Уся інформація надаватиметься в міру її надходження– йдеться в повідомленні.

Згодом в Повітряних силах підтвердили пуски. Станом на 6:25 ракети вже над Україною.

За даними моніторів, до цього противник передислокував свою стратегічну авіацію, а саме борти Ту-95МС та Ту-160, між військовими аеродромами. Загалом щонайменше 10 бомбардувальників Ту-95МС перемістили на аеродроми "Оленья" та "Енгельс".

Росіяни можуть залучити до атаки 10 – 15 бортів стратегічної авіації вищевказаних типів. Зазначається, що ворог може випустити понад 35 крилатих ракет Х-101.

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Моніторинговий канал monitorwar повідомляв, що отримав інформацію по потенційні цілі цієї ворожої атаки. За їхніми даними, загроза існує для майже кожної області України.

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Варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно якнайшвидше пройти до укриття та залишатися там до відбою загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, агресор почав виробляти вдосконалену версію безпілотника "Гербера-2", яка має збільшений розмах крил і важчу бойову частину. Дальність польоту нової модифікації дрона може сягати 1200 кілометрів. Українська розвідка дослідила один зі зразків та встановила, що він був оснащений 10-кілограмовою осколково-фугасною запалювальною бойовою частиною, а також додатковими ємностями із запалювальною сумішшю.

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