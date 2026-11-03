Россия наносит массированный удар: взлетели Ту-95МС и Ту-160, ракеты атакуют города Украины

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает 24 Канал.

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Массированный удар по Украине

Ночью 3 ноября стало известно, что российские войска все же подняли стратегическую авиацию в воздух.

Взлет первых 4 самолетов Ту-95МС с "Оленья" в направлении пусковых рубежей. Всего в небе не менее 7 вражеских самолетов стратегической авиации. Вся информация будет предоставляться по мере ее поступления– говорится в сообщении.

Впоследствии в Воздушных силах подтвердили пуски. По состоянию на 6:25 ракеты уже над Украиной.

По данным наблюдателей, до этого противник передислоцировал свою стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС и Ту-160, между военными аэродромами. Всего не менее 10 бомбардировщиков Ту-95МС переместили на аэродромы "Оленья" и "Енгельс".

Россияне могут задействовать в атаке 10–15 самолетов стратегической авиации вышеуказанных типов. Отмечается, что противник может запустить более 35 крылатых ракет Х-101.

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Мониторинговый канал monitorwar сообщал , что получил информацию о потенциальных целях этой вражеской атаки. По их данным, угроза существует практически для каждой области Украины.

Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае ее объявления необходимо как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы.

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Напомним, агрессор начал производить "усовершенствованную версию беспилотника "Гербера-2"", которая имеет увеличенный размах крыльев и более тяжелую боевую часть. Дальность полета новой модификации дрона может достигать 1200 километров. Украинская разведка исследовала один из образцов и установила, что он был оснащен 10-килограммовой осколочно-фугасной зажигательной боевой частью, а также дополнительными емкостями с зажигательной смесью.