Схожий на "Шахед": Німеччина вперше показала свій новий ударний БпЛА
Німецький виробник зброї Diehl Defence вперше представив новий ударний БпЛА, схожий на "Шахед". Зазначається, що це новий тип системи протиповітряної оборони на базі безпілотників.
БпЛА Cobra 600 поєднує в собі платформу безпілотника з реактивним двигуном та ракетну рейку з однією ракетою IRIS-T. Припускають, що досвід війни в Україні міг допомогти у розробці цього БпЛА. Про це пише TWZ.
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Що відомо про Cobra 600?
Cobra 600 уже закінчила свої перші льотні випробування з встановленим на ній макетом ракети IRIS-T. Зазначається, що у цю розробку були інвестиції щонайменше від "однієї зацікавленої країни".
Новий німецький БпЛА дещо нагадує нещодавні російські розробки, які додають ракети ППО ближнього радіуса дії для "Герань-2", прототипа іранського Shahed-136.
Зазначається, що концепція Cobra 600 полягає в "ракетному таксі", в якому платформа безпілотника несе ракету IRIS-T на великі відстані.
У цей час БпЛА пов'язаний з наземною системою ППО: або IRIS-T SLM, або IRIS-T SLS. Фізичним інтерфейсом між дроном і ракетою є стандартний пілон, який застосовується на винищувачі Eurofighter.
А платформа БпЛА має форму таку ж форму, як і Shahed-136 – нагадує летюче крило. На кінцях крил встановлені вертикальні стабілізатори. Платформу виготовляє інша німецька фірма – аерокосмічний стартап Polaris Raumflugzeuge.
Cobra 600 має висувне триколісне шасі, а отже, у деяких випадках його можна буде використовувати повторно.
Дрон злітає та приземляється зі злітно-посадкових смуг, але також може працювати з відповідних коротших аеродромів, наприклад, з ділянок автомагістралей.
Заявляється, що Cobra 600 має дальність польоту на понад 400 кілометрів.
Варто зауважити, що ракети наземного базування, що використовується в IRIS-T SLM, літають лише приблизно на 40 кілометрів.
Тож новий німецький дрон може перетворити наземну IRIS-T на щось ближче до ракети класу "земля – повітря".
До слова, наприкінці травня Україна отримала нову пускову установку IRIS-T. Тоді президент Зеленський висловив вдячність німецькій владі.