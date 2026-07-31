Український робот Nyvexa прикриватиме логістику купольним РЕБ

Про характеристики нової платформи розповів Defender Media директор із розвитку Contra-Drone Анатолій Храпчинський. Наразі Nyvexa проходить бойові випробування та процедуру кодифікації.

Перевозить до 350 кілограмів

Nyvexa може нести від 300 до 350 кілограмів корисного навантаження. Максимальна швидкість платформи становить 20 кілометрів на годину.

Для живлення комплекс отримав акумуляторні батареї та генератор. Він забезпечує додаткове живлення встановлених електронних систем під час тривалих місій.

Без активованого РЕБ запас ходу становить від 70 до 85 кілометрів. Після увімкнення засобів радіоелектронної боротьби цей показник зменшується до 60 – 80 кілометрів.

Працює до семи годин

Тривалість роботи також залежить від конфігурації.

Без увімкненого РЕБ Nyvexa може працювати до семи годин. З активними модулями радіоелектронної боротьби автономність становить від 5,5 до 6,5 години.

Для керування передбачені LTE, Starlink та аналоговий канал. Кілька варіантів зв’язку дозволяють змінювати спосіб керування залежно від місцевості, дальності та активності ворожого РЕБ.

Стійкий зв’язок залишається одним із ключових чинників ефективності наземних платформ. Раніше Мілітарі 24 розповідав, як українські НРК працюють у небезпечній зоні та зменшують ризик для військових.

П’ять модулів купольного РЕБ

Завдяки модульній конструкції призначення Nyvexa можна змінювати під конкретне завдання.

У логістичній конфігурації робот перевозить обладнання, боєприпаси та інші вантажі. В іншому варіанті платформа стає мобільним носієм системи РЕБ із п’ятьма модулями купольної дії.

Купольний РЕБ створює навколо машини зону радіоелектронної протидії. Таке рішення може захищати не лише сам НРК, а й транспорт або підрозділ, поруч із яким він працює.

Contra-Drone спеціалізується на засобах протидії безпілотникам. Про розвиток цієї галузі та постійне протистояння між дронами й засобами глушіння Мілітарі 24 детально розповідав у матеріалі про українську індустрію РЕБ.

Майданчик для запуску перехоплювачів

Ще одна можлива конфігурація Nyvexa передбачає встановлення обладнання для запуску дронів-перехоплювачів.

У такому разі наземний робот може доставити апарати ближче до потрібного району, забезпечити їхнє живлення та слугувати мобільною пусковою платформою.

Виробник поки не уточнює, які саме перехоплювачі планують інтегрувати з Nyvexa і скільки апаратів вона зможе перевозити.

Виробництво масштабують після кодифікації

Contra-Drone планує збільшувати виробництво Nyvexa після завершення бойових випробувань і кодифікації.

Раніше компанія представила наземний комплекс NEO, також оснащений засобом РЕБ для протидії FPV-дронам і квадрокоптерам типу Mavic.

Nyvexa розвиває цей напрям завдяки більшому запасу ходу, швидкості до 20 кілометрів на годину та можливості змінювати корисне навантаження.

Модульність поступово стає стандартом для українських наземних роботів. Наприклад, створений для евакуації поранених НРК "Мураха CaseEvak" отримав окрему броньовану капсулу, потужніші двигуни та кілька каналів керування.

У випадку Nyvexa одна базова платформа має виконувати одразу кілька ролей: перевозити вантажі, прикривати підрозділи засобами РЕБ або доставляти дрони-перехоплювачі до району запуску.