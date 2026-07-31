О характеристиках новой платформы рассказал Defender Media директор по развитию Contra-Drone Анатолий Храпчинский. В настоящее время Nyvexa проходит боевые испытания и процедуру сертификации.

Перевозит до 350 килограммов

Nyvexa может нести от 300 до 350 килограммов полезной нагрузки. Максимальная скорость платформы составляет 20 километров в час.

Для питания комплекс оснащен аккумуляторными батареями и генератором. Он обеспечивает дополнительное питание установленных электронных систем во время длительных миссий.

Без активированной РЭБ запас хода составляет от 70 до 85 километров. После включения средств радиоэлектронной борьбы этот показатель уменьшается до 60–80 километров.

Работает до семи часов

Продолжительность работы также зависит от конфигурации.

Без включенного РЭБ Nyvexa может работать до семи часов. С активными модулями радиоэлектронной борьбы автономность составляет от 5,5 до 6,5 часа.

Для управления предусмотрены LTE, Starlink и аналоговый канал. Несколько вариантов связи позволяют менять способ управления в зависимости от местности, дальности и активности вражеского РЭБ.

Стабильная связь остается одним из ключевых факторов эффективности наземных платформ. Ранее "Милитари 24" рассказывал, как украинские НРК работают в опасной зоне и снижают риск для военных.

Пять модулей купольного РЭБ

Благодаря модульной конструкции назначение Nyvexa можно менять под конкретную задачу.

В логистической конфигурации робот перевозит оборудование, боеприпасы и другие грузы. В другом варианте платформа становится мобильным носителем системы РЭБ с пятью модулями купольного действия.

Купольное РЭБ создает вокруг машины зону радиоэлектронного противодействия. Таке решение может защищать не только сам НРК, но и транспорт или подразделение, рядом с которым он работает.

Contra-Drone специализируется на средствах противодействия беспилотникам. О развитии этой отрасли и постоянном противостоянии между дронами и средствами подавления "Милитари 24" подробно рассказывал в материале об украинской индустрии РЭБ.

Площадка для запуска перехватчиков

Еще одна возможная конфигурация Nyvexa предусматривает установку оборудования для запуска дронов-перехватчиков.

В таком случае наземный робот может доставить аппараты ближе к нужному району, обеспечить их питание и служить мобильной пусковой платформой.

Производитель пока не уточняет, какие именно перехватчики планируется интегрировать с Nyvexa и сколько аппаратов она сможет перевозить.

Производство будет наращиваться после кодификации

Contra-Drone планирует наращивать производство Nyvexa после завершения боевых испытаний и кодификации.

Ранее компания представила наземный комплекс NEO, также оснащенный средствами РЭБ для противодействия FPV-дронам и квадрокоптерам типа Mavic.

Nyvexa развивает это направление благодаря большему запасу хода, скорости до 20 километров в час и возможности менять полезную нагрузку.

Модульность постепенно становится стандартом для украинских наземных роботов. Например, созданный для эвакуации раненых НРК "Мураха CaseEvak" получил отдельную бронированную капсулу, более мощные двигатели и несколько каналов управления.

В случае с Nyvexa одна базовая платформа должна выполнять сразу несколько ролей: перевозить грузы, прикрывать подразделения средствами РЭБ или доставлять дроны-перехватчики в район запуска.