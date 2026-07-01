Дансько-українська Dropla Tech випробувала наземний дрон 6×6 для евакуації поранених

У Данії випробували наземний дрон Dropla Tech із колісною формулою 6×6. Машину створюють для роботи на полі бою, зокрема для евакуації поранених з небезпечних ділянок.

Данські військові показали в Оксбелі прототип наземного дрона 6×6 від дансько-української компанії Dropla Tech, повідомляє Forsvaret. Машину продемонстрували під час фіналу шестимісячного інноваційного проєкту, у межах якого армія Данії разом з оборонними компаніями розробляла UGV під власні потреби.

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Дрон мав вивезти пораненого з поля бою

Під час демонстрації для Dropla Tech підготували сценарій, дуже близький до реальної війни. На екрані було видно, як шестиколісний наземний дрон наближається до пораненого військового, який лежить біля дороги. Завдання машини – дістатися до нього і вивезти у безпечне місце.

У Forsvaret прямо зазначають, що цей сценарій був натхненний подіями в Україні. Адже саме українська війна зараз показує, наскільки потрібними стали наземні безпілотні платформи для евакуації, логістики та роботи під вогнем.

Чому саме 6×6

Прототип Dropla Tech спочатку мав чотири колеса. Після зворотного зв'язку від данських військових конструкцію змінили й додали ще одну вісь. Так машина отримала колісну формулу 6×6.

Додаткові колеса дають кращу стабільність на нерівній місцевості, підвищують прохідність і дозволяють впевненіше працювати з вантажем або пораненим. Для евакуаційної платформи це важливо, бо дрон має рухатися не рівною дорогою, а складним польовим маршрутом.

Наземний дрон компанії Dropla Tech на випробуваннях у Данії. Фото: forsvaret.dk

Данці дивляться на досвід України

Майор Ян Хайк із планувальної секції командування армії Данії зазначив, що наземні дрони вже відіграють значну роль в Україні. За його словами, якщо Данії колись доведеться воювати, умови можуть бути подібними.

Фактично Dropla Tech показала не експериментальну іграшку, а платформу під дуже конкретне бойове завдання. Наземний дрон має зменшити ризик для військових там, де евакуація пораненого може коштувати життів ще кількох бійців.

Це ще не серійна машина

У Forsvaret наголошують, що показані наземні дрони поки не серійні. Це прототипи, які мають показати, що данська оборонна індустрія здатна швидко реагувати на потреби армії.

Крім Dropla Tech, у проєкті брали участь інші виробники наземних роботів. Компанія Hauberg Technique показала платформу для гасіння пожеж у польових умовах, а InnoPilot розробила систему дистанційного керування, яка дозволяє управляти дроном з Данії незалежно від того, де фізично перебуває машина.

Під час демонстрації наземний дрон Dropla Tech також працював разом із повітряними розвідувальними дронами Frontline Robotics. Таким чином, подібні машини розглядають не окремо, а як частину ширшої системи на полі бою.

Що показали випробування

Головний результат демонстрації – Dropla Tech змогла показати існуючий на полі бою підхід до евакуації поранених за допомогою наземного дрона 6×6. Машина ще потребує доопрацювання, але її використання забезпечує зменшення людей у небезпечній зоні, безпечність дистанційного керування зменшення ризиків під час евакуації поранених.

Нагадаємо, що армія США планує створити мінімум два полігони, де відтворять реальні умови радіоелектронної боротьби, як на фронті в Україні.