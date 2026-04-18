Федоров оголосив про прискорення постачання НРК на фронт: що зміниться вже у 2026 році

Україна планує суттєво наростити постачання наземних роботизованих комплексів для фронту. У першому півріччі 2026 року держава хоче законтрактувати 25 000 НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Головне завдання зараз – закрити потреби фронту в НРК і прискорити їхнє постачання у війська. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з виробниками наземних роботизованих комплексів.

Дивіться також На фронті бракує НРК? Чи дійсно на полі бою не вистачає роботів – що кажуть військові

Як держава хоче прискорити роботизацію фронту?

Федоров зазначив, що НРК уже виконують важливі завдання з логістики та евакуації на передовій. Лише за березень військові здійснили понад 9 000 місій із використанням таких систем.

Наша мета — 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи,

– наголосив Федоров.

За його словами, Агенція оборонних закупівель уже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн із виробниками НРК. Щоб пришвидшити процес, держава розблокувала контрактування навіть у разі зміни вартості, синхронізувала фінансування та збільшила обсяги закупівель на рік.

Окремо Федоров анонсував запуск центру компетенцій НРК при Міноборони. Він має допомогти швидше впроваджувати роботизовані системи на фронті та стати єдиним вікном для виробників.

Зверніть увагу! Також змінюється підхід до планування закупівель: уже цього року виробники повинні отримати контракти на наступний рік. Це, за задумом, дасть бізнесу змогу точніше планувати виробництво і вчасно постачати потрібні обсяги техніки.

Федоров наголосив, що НРК є одним із найдинамічніших напрямів defense tech в Україні. Після початку повномасштабної війни цей сегмент фактично довелося створювати з нуля, а нині він перетворився на повноцінний ринок із понад 280 компаніями та понад 550 рішеннями.

Що відомо про дефіцит НРК?