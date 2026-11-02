Майже 300 ракет Ruta на місяць: Destinus збільшила виробництво й представила потужнішу Block 2

Європейська компанія Destinus наростила виробництво крилатих ракет Ruta Block 1 до майже 300 одиниць на місяць та розпочала випуск нової модифікації Block 2. Вона має понад удвічі більшу дальність польоту, важчу бойову частину та запускається безпосередньо з транспортно-пускового контейнера. Виробник також налагодив серійний випуск власних турбореактивних двигунів.

Про масштаби виробництва Destinus повідомила у пресрелізі від 29 жовтня. Компанія вже виготовила 1750 ракет Ruta Block 1, а її поточний місячний випуск наблизився до 300 одиниць. В інтерв'ю Reuters керівник Destinus Михайло Кокорич також підтвердив початок виробництва Ruta Block 2, розрахованої на ураження цілей на відстані понад 700 кілометрів.

Від дослідних зразків до сотень ракет щомісяця

Ще донедавна Ruta сприймалася передусім як перспективна європейська розробка, яку планували масштабувати для потреб України. Тепер виробник оприлюднив конкретні показники серійного виробництва.

За словами директора з виробництва та ланцюгів постачання Destinus Сідні Берндта, головна складність полягає не лише в тому, щоб створити ракету, яка успішно літає. Необхідно організувати виробництво так, щоб сотні готових виробів відповідали однаковим технічним стандартам.

Для цього компанія розвиває власне виготовлення корпусів, систем наведення, бортової електроніки та двигунів. Такий підхід зменшує залежність від зовнішніх постачальників і дозволяє краще контролювати темпи випуску.

За даними Destinus, 1750 одиниць стосуються саме Ruta Block 1. Нову модифікацію Block 2 компанія лише почала виробляти, тому переносити на неї показник майже 300 ракет на місяць поки некоректно.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, європейські виробники дедалі більше орієнтуються на масовий випуск порівняно недорогих далекобійних ракет. Але для цього потрібні не лише виробничі лінії, а й стабільне постачання ключових компонентів.

Ruta Block 2 отримала дальність понад 700 кілометрів

Базова Block 1, за характеристиками Destinus, має дальність понад 300 кілометрів і бойове навантаження до 150 кілограмів. Вона призначена для високоточних ударів по стаціонарних військових об'єктах, зокрема в умовах протидії супутниковій навігації.

У Ruta Block 2 заявлена дальність перевищує 700 кілометрів, а маса корисного навантаження збільшена до 250 кілограмів.

Зміни торкнулися й конструкції ракети. Block 2 отримала корпус коробчастої форми та складне крило, завдяки чому її можна зберігати, перевозити й запускати з одного транспортно-пускового контейнера. Для попередньої версії використовували відкриту пускову напрямну зі стартовими прискорювачами.

Контейнерне розміщення спрощує транспортування й зберігання ракет, а також дозволяє створювати компактніші пускові системи. Втім, кількість ракет на одній машині та характеристики майбутніх пускових установок виробник поки не деталізує.

Раніше Мілітарі 24 писав про підготовку Ruta Block 2 до серійного виробництва. Тоді розробник повідомляв про льотні випробування, а тепер підтвердив початок випуску нової модифікації.

Destinus виготовила тисячний турбореактивний двигун

Одним із головних обмежень для масового виробництва невеликих крилатих ракет залишається доступність турбореактивних двигунів. Destinus вирішила частину цієї проблеми, створивши власний двигун T150 із тягою приблизно 1,5 кілоньютона.

У червні 2026 року компанія повідомила про виготовлення тисячного T150 на підприємстві в Нідерландах. Двигуни застосовують у сімействі Ruta, а також постачають іншим виробникам озброєння.

За словами Михайла Кокорича, уже у 2027 році Destinus розраховує забезпечити попит на турбореактивні двигуни цього класу в Європі, зокрема для українських замовників. Але це прогноз компанії, а не вже ліквідований дефіцит.

Як пояснював Мілітарі 24 військовий експерт Павло Нарожний, інтегрований у корпус двигун Ruta визначає особливості її компонування. Наявність власного серійного двигуна стає важливою для подальшого масштабування виробництва.

Destinus також заявляє, що її виробничий ланцюг побудований без використання китайських компонентів. За словами Кокорича, співпраця з китайськими постачальниками могла б здешевити й прискорити виробництво, однак компанія обрала іншу компонентну базу. Незалежної перевірки всього ланцюга постачання виробник не оприлюднив.

Чому для України важливі не лише ракети

Ruta Block 1 уже застосовують Сили оборони України. Про бойове використання ракети стало публічно відомо у 2025 році.

Водночас масштабування виробництва відкриває можливості не лише для збільшення кількості ударів. За наявності сотень ракет необхідно організувати їхнє зберігання, транспортування, технічне обслуговування та забезпечення даними про цілі.

Саме ці питання Кокорич називає наступним викликом для європейських армій. За його оцінкою, промисловість поступово переходить від проблеми виготовлення ракет до проблеми їхнього масового застосування.

Для України не менш важливою залишається можливість отримувати двигуни для власних далекобійних розробок, адже залежність від імпортних силових установок обмежує темпи виробництва реактивних безпілотників і крилатих ракет.

Destinus продовжує розробку дальшої модифікації Ruta Block 3. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, компанія розраховує збільшити її дальність до понад 2000 кілометрів.

Однак Block 3 поки залишається перспективною розробкою. Найближчі результати виробничої програми Destinus пов'язані з двома іншими виробами: серійною Ruta Block 1, яку вже виготовляють сотнями, та потужнішою Block 2, виробництво якої тільки розпочалося.